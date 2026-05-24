Cruz Azul y Pumas reciben a sus "refuerzos emocionales" para la final de Liga MX

Cruz Azul y Pumas reciben a sus estrellas de la Selección Mexicana, para vivir una noche inolvidable en la final de vuelta del torneo Clausura 2026 en la Liga MX.

Mientras las inmediaciones del Olímpico Universitario se blindan con el operativo de seguridad de la policía capitalina, en los hoteles de concentración los equipos finalistas ya reciben a sus elementos que causaron baja en Liguilla: Erik Lira y Guillermo Martínez.

Confirmado por el seleccionador Javier Aguirre, ambos regresarán a sus clubes como apoyo moral en el Olímpico Universitario, escenario de la gran final.

El primero que fue captado en reportarse con su equipo fue Erik Lira. Arribó al hotel de concentración de los celestes al sur de la Ciudad de México. Por el furor de La Máquina como finalista, decenas de aficionados ya esperaban en el recinto para ver a sus ídolos, por lo que corrieron con la suerte de ver al mediocampista.

Fotos y autógrafos estuvieron a la orden del día con Erik Lira, quien goza del permiso especial de la Selección Mexicana, luego del partido amistoso del viernes ante Ghana (2-0), en Puebla, como parte del proceso final a la Copa del Mundo 2026.

Erik Lira, que vivirá una noche más que emotiva porque su impulso al profesionalismo se debe a los Pumas, registró en el semestre de Liga MX 17 participaciones, 15 como titular (mil 284 minutos).

Por su parte, los Pumas recibirán con los brazos abiertos a Guillermo Martínez. El delantero también causó baja en Liguilla por el llamado a Selección Mexicana, con la que busca un lugar en el Mundial 2026.

El Memote, autor del segundo gol de México ante Ghana, es de los jugadores que mantienen la esperanza de colarse de último momento a la lista final del Vasco Aguirre, por la férrea competencia en la delantera con los “europeos” Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Armando González.

En el Clausura 2026, 'el Memote' jugó 15 encuentros, pero sólo tres como titular; su aparición fue paulatina con Club Universidad Nacional tras recuperarse de una lesión, pero con un notable protagonismo al sumar cinco goles en la fase regular.

Hoy, en punto de las 19:00 horas en el Olímpico Universitario y con el marcador global sin goles, Pumas y Cruz Azul disputarán el último capítulo del Clausura 2026.