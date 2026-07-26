México impone condiciones en aguas abiertas; suma dos oros más en Santo Domingo

México volvió a confirmar su dominio en las aguas abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Paulo Strehlke conquistó su segunda medalla de oro del certamen, mientras Dalia Moreno y Yuritzi Salgado protagonizaron un brillante 1-2 en la prueba Sprint Knock-out para sellar una actuación que dejó a la delegación nacional con siete medallas de las ocho posibles.

La segunda y última jornada de competencias volvió a teñirse de verde, blanco y rojo. Después del éxito conseguido en los 10 kilómetros, los nadadores mexicanos respondieron nuevamente en las pruebas de velocidad, donde confirmaron que atraviesan uno de los mejores momentos de la disciplina en la región.

Strehlke completa un fin de semana perfecto

Luego de subir a lo más alto del podio en los 10 kilómetros, Paulo Strehlke regresó al agua con el objetivo de cerrar su participación con otra gran actuación y no defraudó.

El morelense dominó la competencia de 3 kilómetros Sprint Knock-out desde la primera ronda. Su ventaja de 35 segundos sobre el resto de los competidores le permitió avanzar con autoridad a la Semifinal, instancia en la que nuevamente registró el mejor tiempo para instalarse en la pelea por las medallas.

En la Final confirmó su superioridad. Strehlke volvió a imponer el ritmo desde el arranque y cruzó la meta con un tiempo de 6:53.8, suficiente para conquistar su segunda medalla de oro en Santo Domingo y consolidarse como una de las grandes figuras mexicanas de la disciplina.

Los venezolanos Ronaldo Zambrano y Diego Vera ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, con registros de 6:57.3 y 7:00.8.

Muy cerca del podio terminó el también mexicano Diego Obele, quien buscaba sumar una segunda presea tras el bronce conseguido en los 10 kilómetros. El tricolor finalizó apenas un segundo detrás de Vera, luego de mantenerse entre los protagonistas durante toda la competencia.

Dalia Moreno lidera el 1-2 mexicano

La rama femenil también dejó una enorme satisfacción para la delegación nacional.

Después de compartir el podio en los 10 kilómetros, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado mejoraron el resultado y ahora hicieron sonar el Himno Nacional, gracias al primer y segundo lugar obtenidos en la prueba Sprint Knock-out.

Moreno se proclamó campeona con un tiempo de 7:49.0, mientras que Salgado aseguró la medalla de plata al detener el cronómetro en 7:56.2, apenas cinco décimas por delante de la venezolana Paola Pérez, quien un día antes había conquistado el oro y ahora tuvo que conformarse con el bronce.

La competencia fue muy disputada desde las primeras rondas. Pérez y su compatriota Daniela Suárez marcaron el paso durante buena parte de la prueba, pero las mexicanas administraron el esfuerzo y reservaron su mejor desempeño para el momento decisivo.

Moreno encontró el espacio para lanzar el ataque definitivo en la Final y Salgado también cerró con fuerza para completar un nuevo doble podio para México.

México domina las aguas abiertas

Con los resultados obtenidos durante las dos jornadas de competencia, México concluyó su participación en las aguas abiertas con un balance de tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, para un total de siete preseas de las ocho que estuvieron en disputa.

La actuación encabezada por Paulo Strehlke, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado confirmó el crecimiento de las aguas abiertas mexicanas y permitió que la delegación siguiera incrementando su cosecha en el medallero de Santo Domingo 2026, donde volvió a imponer condiciones frente a las principales potencias del área