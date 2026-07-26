Tadej Pogacar hace historia: ¡Iguala el récord de 5 títulos del Tour de Francia 2026!

El Olimpo del ciclismo mundial tiene un nuevo inquilino. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha sentenciado de forma inapelable la edición del Tour de Francia 2026, conquistando su quinto título general. Con esta corona, el esloveno iguala el récord histórico absoluto y comparte la cima de la historia con leyendas de la talla de Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Miguel Induráin.

A sus 27 años, el ‘Caníbal del siglo XXI’ ratifica una era dorada devorando récords de precocidad. Ganador en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, el esloveno ya ostentaba el hito de ser el tricampeón más joven de la historia. En esta edición, su demoledora exhibición en la etapa 19 con meta en el mítico Alpe d'Huez sentenció la carrera, sellando una ventaja superior a los seis minutos sobre sus perseguidores. Con esto, Pogacar acumula un impresionante total de 26 victorias de etapa en la ronda gala, consolidándose en el top 5 histórico.

Su polivalencia es única en la era moderna. Pogacar combina la resistencia de las carreras de tres semanas con una explosividad salvaje en clásicas de un día. Su palmarés total asciende a 127 victorias profesionales, destacando:

Triple Corona de Ciclismo : Lograda al enlazar sus títulos del Giro de Italia, Tour de Francia y el Campeonato del Mundo de ruta en Zúrich.

: Lograda al enlazar sus títulos del Giro de Italia, Tour de Francia y el Campeonato del Mundo de ruta en Zúrich. Tirano de los Monumentos : Registra 12 victorias en las pruebas de un día más prestigiosas del planeta. Presume un pentacampeonato consecutivo en el Giro de Lombardía (2021-2025), tres Lieja-Bastoña-Lieja, tres Tours de Flandes y una Milán-San Remo (2026) vistiendo el arcoíris.

: Registra en las pruebas de un día más prestigiosas del planeta. Presume un pentacampeonato consecutivo en el Giro de Lombardía (2021-2025), tres Lieja-Bastoña-Lieja, tres Tours de Flandes y una Milán-San Remo (2026) vistiendo el arcoíris. Dominio UCI: Líder absoluto del ranking mundial durante temporadas consecutivas con el puntaje más alto de la historia.

A pesar de su dominio omnipotente, el hambre competitivo del astro esloveno aún enfrenta desafíos para edificar el palmarés perfecto frente al legado de Eddy Merckx.

Su gran cuenta pendiente es la París-Roubaix. Tras firmar dos segundos puestos consecutivos (superado por Van del Poel en 2025 y por Van Aert al sprint en 2026), "El Infierno del Norte" es el único Monumento que le falta.

Asimismo, conquistar la clasificación general de la Vuelta a España para completar el tríptico de las Grandes Vueltas y colgarse un oro olímpico se perfilan como las últimas fronteras de un ciclista que ya es inmortal.