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Del golazo de Cortés al vals del olvido: Pumas cumple 15 años sin corona

Entre cambios de técnico, generaciones de jugadores y finales perdidas, Pumas busca romper una larga sequía que inició tras su campeonato de 2011

Por: Héctor Linares

Javier Cortés fue autor de uno de los goles en el último campeonato de los Pumas en el 2011APERTURA 2011JORNADA 17: UNAM VS TIJUANAAction photo of Javier Cortes of Pumas UNAM celebraes goal, during week17 game of the Apertura 2011./Foto de accion de Javier Cortes de los Pumas de la UNAM celebran el gol, durante juego de la semana17 del Apertura 2011. 06 November 2011. MEXSPORT/OMAR MARTINEZ
Javier Cortés fue autor de uno de los goles en el último campeonato de los Pumas en el 2011Mexsport

Aquella tarde de domingo Javier Cortés se convirtió en Maradona. El atacante de Pumas dejaba enemigos tirados en la batalla con su derroche de habilidad. Un último túnel dentro del área y saca un potente disparo. El defensa del Morelia, Joel Huiqui se barre en su intento por desviar el balón, mientras que el arquero Federico Vilar es un espectador más al que sólo le falta aplaudir. ¡Golazo! Los universitarios levantan el séptimo título en su historia y el cuarto en siete años.

Este 23 de mayo, los Pumas cumplen oficialmente 15 años sin ganar la Liga MX. Ya apartaron salón, chambelanes y están listos para bailar el vals.

La última vez que los auriazules tocaron la gloria fue en 2011, cuando aquel gol de Cortés terminó por darle el título a los felinos frente al Morelia. Aquella jugada quedó para la eternidad con Huiqui como espectador principal, sí el ahora técnico del Cruz Azul. Una imagen que quedó congelada en el recuerdo y que hoy vuelve a escena.

Pumas era entonces un equipo dominante. Con un bicampeonato en 2004, bajo el mando de Hugo Sánchez, otro título en el Clausura 2009 con Tuca Ferretti y el de Clausura 2011 con Memo Vázquez, todos entrenadores hechos en CU.

Guillermo Vázquez Jr. era el técnico de los Pumas en 2011APERTURA 2011JORNADA 17: UNAM VS TIJUANAAction photo of Guillermo Vazquez coach of Pumas UNAM, during week17 game of the Apertura 2011./Foto de accion de Guillermo Vazquez entrenador de los Pumas de la UNAM, durante juego de la semana17 del Apertura 2011. 06 November 2011. MEXSPORT/OMAR MARTINEZ
Guillermo Vázquez Jr. era el técnico de los Pumas en 2011Mexsport

Nadie podría imaginar que en lugar de los años de bonanza, vendría la peor sequía del equipo al superar ya los 13 que pasaron sin título entre 1991 y 2004.

Desde entonces han pasado técnicos, refuerzos, promesas, eliminaciones dolorosas y generaciones de aficionados que jamás han visto campeón a Pumas.

En ese lapso, apenas consiguieron dos subcampeonatos al perder la finales del Apertura 2015 y el de Guardianes 2020 ante Tigres y León, respectivamente.

La afición de Pumas lleva 15 años esperando ver de nuevo a su equipo campeón
La afición de Pumas lleva 15 años esperando ver de nuevo a su equipo campeónMexsport

Curiosamente, mañana el Olímpico Universitario recibe otra final y Pumas busca repetir la celebración que desató aquella joya de Javier Cortés, y ahora con Joel Huiqui sentado en el banquillo de entrenador de Cruz Azul.

Mientras que otros clubes celebran campeonatos… los auriazules recuerdan con melancolía el aniversario y el comienzo de lo que se ha convertido en un tormento.

Hoy el pastel lleva 15 velitas, la vestimenta es auriazul y la gran pregunta es: ¿Si mañana podrán armar una fiesta de verdad?

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