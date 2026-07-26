El Salvador frena a México en las finales del arco compuesto

La delegación mexicana de tiro con arco vivió un domingo amargo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las selecciones de arco compuesto perdieran sus respectivas finales frente a El Salvador y tuvieran que conformarse con la medalla de plata.

Los representativos nacionales llegaron a la jornada como favoritos para conquistar los títulos por equipos, pero la precisión del conjunto salvadoreño terminó marcando la diferencia en los momentos decisivos.

La primera final en disputarse fue la femenil, donde Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández protagonizaron un duelo muy cerrado que terminó definiéndose por apenas un punto. México cayó 223-222 después de una competencia en la que pequeños detalles inclinaron la balanza.

La experimentada Andrea Becerra registró un ocho y un siete, mientras que Dafne Quintero y Ana Hernández tampoco encontraron la regularidad que habían mostrado durante el torneo, situación que terminó pesando en el resultado.

Del otro lado, Camila Alvarenga, Paola Corado y Sofía Paiz firmaron una actuación muy sólida. Las salvadoreñas únicamente registraron dos flechas de ocho; el resto fueron nueves y dieces, suficientes para quedarse con el campeonato.

La medalla de bronce fue para Colombia, integrado por Sara López, Mariana Rodríguez y Alejandra Usquiano, que derrotó 231-227 a Guatemala, representado por Danica Barrera, Claudia de la Cruz y Mariana Saravia.

Minutos más tarde, el desenlace volvió a favorecer a El Salvador

La oportunidad de revancha llegó para el equipo varonil, integrado por Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García, pero el desenlace fue prácticamente el mismo.

Los mexicanos, que aparecían entre los favoritos al oro, terminaron perdiendo 237-233 frente a Duglas Noasco, Miguel Veliz y Roberto Hernández, quienes mantuvieron una gran efectividad durante los cuatro sets.

Mientras El Salvador únicamente registró tres flechas de nueve en toda la final, México acumuló cinco nueves y un ocho, diferencia suficiente para que el título volviera a quedarse del lado centroamericano.

Con este resultado, México cerró la jornada con dos medallas de plata en las pruebas por equipos de arco compuesto, una modalidad en la que aspiraba a dominar el podio.

La actividad para los arqueros nacionales, sin embargo, todavía no concluye. Andrea Becerra, Dafne Quintero, Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García aún tendrán la oportunidad de buscar el oro en las pruebas individuales y en la competencia por equipos mixtos, donde intentarán darle vuelta a la página y cerrar con mejores resultados su participación en Santo Domingo 2026.