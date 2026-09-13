Cruz Azul vence 4-3 al América y Joel Huiqui celebra: “Orgulloso de pertenecer"

Joel Huiqui no pudo ocultar la felicidad después de que Cruz Azul se impusiera al América en el Clásico Joven. El técnico celeste destacó la intensidad, contundencia y personalidad de su equipo para quedarse con una victoria que, consideró, fue justa.

“Gran partido, todos esperábamos un rival como lo que es, yo creo que nuestra esencia nunca cambió”, explicó Huiqui al terminar el encuentro.

Al final se complicó, al ser autocríticos bajamos la intensidad en la línea de presión, eso le convino al rival, no fue más amplio el marcador, pero destaco el esfuerzo del equipo, con esa convicción, con buenas transiciones, nos vimos bien, el resultado fue justo”, señaló.

Más allá del marcador, Huiqui resaltó la manera en la que sus futbolistas respondieron ante un rival de jerarquía y reconoció que todavía existen aspectos por corregir.

“No, qué te digo, contento, sí por el resultado, el entrenador vive del resultado, pero más lo que el equipo mostró, solidez, cosas buenas en la parte ofensiva, mucha contundencia, hay cosas qué mejorar, orgulloso de pertenecer a Cruz Azul”.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el gol de Érik Lira, quien volvió a marcar después de las semanas complicadas que vivió tras frustrarse su fichaje con el Mónaco. Huiqui celebró especialmente la anotación y confió en que el mediocampista pueda vivir una etapa importante de su carrera.

“Le hacía falta a Érik, algo así, muchos días y semanas complejas. Érik vive una etapa completa en su carrera, estoy seguro que las cosas se le darán, lo que quiero es que los jugadores crezcan y cumplan sus sueños, ojalá que se pueda lograr, que se vaya contento con un campeonato el miércoles en Miami y otro en liga”.