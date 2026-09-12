"Así sabe mejor", Erik Lira celebra triunfo ante América y pone la mira en Messi y compañía

Erik Lira dio sus primeras impresiones tras vencer agónicamente al América en el Clásico Joven correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, asegurando que así sabe mejor y poniendo la mira en el Inter Miami de Lionel Messi, ante quienes desea alzar un nuevo título con La Máquina.

Sobre su frustrado traspaso al Mónaco, Erik Lira aseguró que pese a lo que esto generó, se sintió sumamente apoyado por la gente que lo rodea, beneficiando su paso por el diez veces campeón del futbol mexicano:

“Fueron unas semanas bastante complicadas pero no bajé los brazos, seguí trabajando y agradezco a todo Cruz Azul porque me arropó desde el día uno hasta ahora y es un poco de mi agradecimiento hacia ellos, partiéndome todo”.

Sobre el gol anotado al América, el mediocampista de Cruz Azul y la Selección Mexicana fue contundente y mostró su felicidad, asegurando que pese al sufrimiento, la victoria sabe mejor:

Es más lindo así, me encanta estar en Cruz Azul, ser parte de esta familia. Somos un equipazo y estoy muy feliz de estar acá”.

Erik Lira no dudó en darle crédito a la historia del América, haciendo énfasis en que para seguir sumando en la tabla general deberán omitir cada uno de los errores que los llevaron a recibir 2 goles en menos de 1 minuto:

“Enfrente de nosotros tenemos un equipo de bastante jerarquía, si nos relajamos poquito pasa lo que pasó y eso nos invita a seguir trabajando así vayamos ganando 1-0, 2-0, 3-0 o perdiendo, debemos ser siempre los mismos. Le damos el balón a un equipo de bastante jerarquía y se sufrió de más”.

Erik Lira pone la mira en el Inter Miami

Dándole vuelta a la página y con el dulce sabor que deja haber vencido al máximo rival, Erik Lira finalizó su entrevista con TUDN asegurando que el tema físico no será problema alguno el siguiente miércoles, cuando Cruz Azul se mida al Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos por la Campeones Cup:

"Si para algo me quedé es para seguir haciendo historia con Cruz Azul. Voy a recuperar y el miércoles estaré mejor que nunca”.

Erik Lira celebra gol ante América en la Jornada 8 del Apertura 2026. Mexsport

BFG