Hernán Crespo se rinde ante Toluca: lo llama "supercampeón"

Hernán Crespo, técnico del Atlas, alabó lo que ha hecho el Toluca de Antonio Mohamed, al que llamó Supercampeón tras una de las épocas doradas de los Diablos, que recientemente ganaron la Leagues Cup.

“Felicitar al Toluca por todo lo que ha logrado. Tiene un líder, en lo personal, increíble y que para todos nosotros, los entrenadores que ponemos un pie en México, es un ejemplo de carrera, inteligencia y capacidad. Estamos hablando de un súpercampeón como Toluca”, indicó el técnico rojinegro en conferencia de prensa.

Los Diablos Rojos del Toluca presumieron los títulos que han conseguido en la era Mohamed Mexsport

Los Diablos presumieron los títulos conseguidos durante la era del “Turco” Mohamed. En la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, golearon 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez.

“Y el partido te da la pauta y desnuda de alguna manera que somos un equipo en construcción y otro que está consolidado, que tiene certezas y que está bien emocionalmente. Esa es una gran diferencia”, aceptó.

Antonio Mohamed fue elogiado por Hernán Crespo Mexsport

Hernán Crespo recordó que su equipo puede competirle a rivales importantes, presentar dificultades, pero en la jornada 9 ante Pumas deben de tener la consigna de ser protagonistas y conseguir la victoria.

“Podemos tener dificultades como las de este partido, sabiendo también que podemos jugar un gran partido, como contra Cruz Azul. Ahora tenemos que entender que el próximo partido será en casa, tratar de ser protagonistas y buscar los tres puntos”, señaló.