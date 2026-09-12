Cruz Azul jugará de gala en primer partido de Joel Huiqui ante América

No hay una noche mejor. Cruz Azul estrenará su uniforme alternativo para la temporada 2026-27 ante América en la cancha del Estadio Banorte, luciendo jersey de gala y buscando 3 puntos más que les permita mantenerse en puestos de Liguilla una vez finalizada la Jornada 8 en el Apertura 2026 de Liga MX; Joel Huiqui vivirá su primer duelo ante las Águilas.

Presentado ante su afición días atrás, el color de la playera azul marino con vivos en color blanco que luce los emblemas históricos en el club que suma 99 años de historia, estará presente en la cancha del Estadio Banorte frente al odiado rival, compromiso en el que la venta de boletos no es la esperada y podrían existir diversos espacios poco comunes en partidos de esta categoría.

Fue mediante la página de la Liga MX donde se confirmó que Cruz Azul dejará a un lado su jersey de local para utilizar el alternativo en esta Jornada 8 del Apertura 2026, donde Joel Huiqui y compañía deberán imponer condiciones ante el actual líder del certamen para sumar en confianza y no alejarse de los primeros peldaños de la tabla de posiciones.

Primer partido de Joel Huiqui ante América

Este sábado 12 de septiembre será el día en que Joel Huiqui viva su primer compromiso como entrenador de Cruz Azul ante las Águilas del América, duelo en el que el sinaloense deberá superar a Guillermo Almada para mantener su invicto ante los ‘grandes’ del futbol mexicano.

Desde su llegada al banquillo celeste, Joel Huiqui no sabe lo que es caer ante Pumas ni Chivas, eliminándolos y consagrándose campeón del futbol mexicano ante los universitarios, equipo ante el que también suman una historia similar que con América debido a la localía.

Estos son los partidos de Joel Huiqui ante los grandes de la Liga MX:

Cruz Azul 2-2 Chivas / Semifinal, ida - Clausura 2026, Estadio Banorte.

Chivas 1-2 Cruz Azul / Semifinal, vuelta - Clausura 2026 - Estadio Jalisco.

Cruz Azul 0-0 Pumas / Final, ida - Clausura 2026 - Estadio Ciudad de los Deportes.

Pumas 1-2 Cruz Azul / Final, vuelta - Clausura 2026 - Estadio Olímpico Universitario.

Este es el balón con el que se estará disputando la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Mexsport

BFG