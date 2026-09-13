Tras derrota ante Cruz Azul, Almada le pone presión a Israel Reyes y Ramón Juárez

Guillermo Almada, director técnico del América, lamentó la serie de equivocaciones defensivas que el Cruz Azul capitalizó en una victoria de 4-3 en el Estadio Banorte.

Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo”, resaltó Almada, con el hilo de la derrota sufrida en el partido con León por el tercer lugar de la Leagues Cup.

En esa conclusión, Almada fue duro con su línea defensiva de arranque, con los centrales Israel Reyes y Ramón Juárez, los laterales Kevin Álvarez y Dagoberto Espinoza, y Alan Cervnates en la contención.

“Defendimos muy mal, no sólo los goles, cosas en el palo, el agravante de defender mal, en definitiva, nos constaron caro, sabíamos que si nos equivocábamos, no nos iban a perdonar por la jerarquía que tienen, situaciones que definieron esas situaciones, insisto, seguimos haciendo cosas buenas en el lado ofensivo, pero en la defensiva debemos de mejorar mucho”.

Erik Lira e Israel Reyes vieron acción desde el arranque del partido entre América y Cruz Azul Mexsport

El técnico de las Águilas también rescató el esfuerzo por recortar distancia en el marcador.

“La rebeldía, lucha en el futbol. Por momentos, con esta camiseta debemos pelear hasta el último segundo, debe de notarse la rebeldía de cada uno, el aspecto anímico, hicieron un gran segundo tiempo, el primero nos condenó”.

América marchaba invicto en el Apertura 2026. Hoy, la marca queda en cinco ganados, uno empatado y uno perdido. 16 puntos, los mismos que el Toluca que toma por asalto el liderato por mejor diferencia en el goleo.

Por este golpe de realidad en el Estadio Banorte, Guillermo Almada reiteró que volverán a casa con un claro aprendizaje rumbo al Clásico Nacional contra el Guadalajara.

“Nos deja enseñanzas, hicimos cosas muy buenas, erramos situaciones de gol, les dimos posibilidades, mucho que trabajar y mejorar”.

De igual manera el técnico charrúa asumió la responsabilidad de poner en tono a los refuerzos que recién se integraron: al mediocampista Carlos Álvarez y a los defensas centrales Santiago Ramos Mingo y Santi Bueno.

“Bueno, tratar de meter rápido a los que vinieron, la competencia interna crezca y podamos neutralizar los errores que tuvimos”, concluyó en referencia a las fallas de sus primeras líneas.