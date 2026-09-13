¿Cuál es la gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza?: Guillermo Almada se pronuncia

Tras salir en el minuto 29 entre lágrimas, Guillermo Almada aseguró que las alarmas por una posible lesión de gravedad de Dagoberto Espinoza aún no se encienden, dejando en el aire la posibilidad de perder al lateral derecho para el Clásico ante Chivas durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

Cayendo en el terreno de juego durante en el minuto 25 y regresando al campo para probar si físicamente se encontraba en condiciones, Dagoberto Espinoza terminó siendo sustituido y consolado por sus compañeros al 29’ de tiempo corrido, rompiendo en llanto por una dolencia en la rodilla izquierda, misma que meses atrás lo dejó fuera de actividad por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Dagoberto Espinoza salió lesionado de la rodilla izquierda durante el América Vs Cruz Azul del Apertura 2026. Mexsport

Cristian Borja tomó su sitio y Guillermo Almada se vio obligado a modificar su esquema táctico, devolviendo a Kevin Álvarez a la banda de la derecha y dejando al lateral colombiano por el costado izquierdo, donde compartió pradera con el uruguayo, Brian Rodríguez.

Tras el medio tiempo, Dagoberto Espinoza abandonó el Estadio Banorte para dirigirse a un hospital en el sur de la capital del país y realizarse las primeras pruebas médicas, mismas que podrían determinar inmediatamente la gravedad de su lesión.

Ante la baja, Guillermo Almada se pronunció tras la salida de Dagoberto Espinoza y una derrota en el Clásico Joven maquillada en los últimos instantes del compromiso tras las anotaciones de Óscar Perea (89’) y Miguel Borja (90’), asegurando que el tiempo será clave para definir exactamente lo que sucede con Dagoberto Espinoza:

Un problema en la rodilla, no lo dejó terminar, seguramente haremos los exámenes médicos, veremos la magnitud de la lesión”.

La siguiente prueba para el América será en el Clásico Nacional ante Chivas, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el sábado 19 de septiembre, por lo que el estratega sudamericano podría arrancar la semana perfilando una zaga defensiva con la inclusión de Cristian Borja y Kevin Álvarez por las laterales, dejando en ascuas el sitio de Dago.

BFG