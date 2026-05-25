“Sos parte de todo esto, profe”, Rotondi le agradece a Anselmi

Carlos Rotondi tuvo un mensaje especial para Martín Anselmi en medio de los festejos por el campeonato de Cruz Azul. Luego de que el ex entrenador cementero felicitó al plantel tras conquistar el Clausura 2026, el atacante argentino le respondió con palabras de agradecimiento.

“Sos parte de todo esto, profe. Te quiero mucho”, escribió Rotondi al compartir la publicación de Anselmi en redes sociales.

Horas antes, el estratega argentino había reaparecido en Instagram después del triunfo de la Máquina sobre Pumas para felicitar a varios de los jugadores que dirigió durante su etapa en Cruz Azul. En la historia etiquetó a Rotondi, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Charly Rodríguez.

La publicación tuvo una carga especial para Rotondi, ya que Anselmi utilizó una fotografía del atacante llorando tras la Final del Clausura 2024 contra América, encuentro en el que el argentino cometió el penal que terminó definiendo el campeonato para las Águilas.

Además, meses después, Rotondi volvió a quedar señalado tras otro error en Semifinales, por lo que el gol que marcó este domingo ante Pumas terminó representando una especie de revancha personal dentro de la institución cementera.

“Así tenía que llegar, la merecen más que nadie”, escribió Anselmi junto a la imagen.

Aunque el campeonato terminó llegando bajo el mando de Joel Huiqui, dentro de Cruz Azul existe la sensación de que gran parte de este proyecto comenzó a construirse desde la llegada de Anselmi en el Clausura 2024.

En aquel torneo, la Máquina pasó de haber terminado en el lugar 16 del Apertura 2023 a convertirse nuevamente en protagonista del futbol mexicano. Desde entonces, el club alcanzó cinco Semifinales consecutivas, algo nunca antes conseguido por la institución en torneos cortos.

Durante la etapa del estratega argentino llegaron futbolistas como Kevin Mier, Piovi y el Toro Fernández, mientras jugadores como Rotondi, Charly Rodríguez y Lira elevaron considerablemente su nivel.

Además de ellos, otros futbolistas que perdieron aquella Final ante América permanecieron hasta conquistar el campeonato este domingo, entre ellos Willer Ditta, Andrés Gudiño, Amaury Morales, Mateo Levy y Bryan Gamboa.

Carlos Rotondi respondió al mensaje de Martín Anselmi tras el campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026. Redes sociales

El mensaje de Rotondi terminó reflejando que, aunque ya no está en el banquillo, dentro del vestidor cementero todavía consideran a Martín Anselmi como parte importante del camino que llevó a Cruz Azul nuevamente al título.