Campeón de Campeones 2026: ¿Cuándo y quiénes jugarán?
Después de haber cerrado una temporada espectacular, el futbol mexicano ya conoce a los dos equipo que competirán por el Campeón de Campeones
Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 en una noche épica en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina remontó a Pumas desatando la locura celeste.
Así, los cementeros conquistaron su décima estrella en la Liga MX, rompiendo una sequía de siete años y celebrando con miles de aficionados que tiñeron de azul la Ciudad Universitaria.
Gracias a este resultado y al bicampeonato que obtuvo el Toluca, ya se conocen a los dos equipos que disputarán la edición 2026 del Campeón de Campeones
¿Quiénes jugarán el Campeón de Campeones 2026?
Toluca y Cruz Azul se enfrentarán por el Campeón de Campeones 2026. Los Diablos Rojos, campeones del Clausura y Apertura 2025, defenderán su corona ante la Máquina, flamante ganador del Clausura 2026.
El partido reunirá a dos de los equipos más consistentes del futbol mexicano reciente. Toluca llega con el respaldo de su bicampeonato y experiencia en estas instancias, mientras Cruz Azul vive un momento de euforia tras romper años de sequía y demostrar solidez en la Liguilla.
Este Campeón de Campeones será la undécima edición consecutiva que se disputa en Estados Unidos y representa la oportunidad para ambos clubes de sumar un título extra y cerrar con broche de oro la temporada.
¿Cuándo se jugará el Campeón de Campeones 2026?
- Partido: Toluca vs Cruz Azul
- Competencia: Campeón de Campeones Liga MX (temporada 2025-2026)
- Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California (casa del LA Galaxy)
- Día: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 18:30 horas (Centro de México)
Títulos de Campeón de Campeones de Cruz Azul y Toluca
- Toluca: 5 títulos (1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25)
- Cruz Azul: 3 títulos (1968-69, 1973-74 y 2020-21)