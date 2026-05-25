Campeón de Campeones 2026: ¿Cuándo y quiénes jugarán? 

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 en una noche épica en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina remontó a Pumas desatando la locura celeste.

Así, los cementeros conquistaron su décima estrella en la Liga MX, rompiendo una sequía de siete años y celebrando con miles de aficionados que tiñeron de azul la Ciudad Universitaria.

Ciudad de México 24 de 2026 Cruz Azul campeon del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-1 a Pumas foto hector Lopez ramirez hector Lopez ramirez

Gracias a este resultado y al bicampeonato que obtuvo el Toluca, ya se conocen a los dos equipos que disputarán la edición 2026 del Campeón de Campeones

¿Quiénes jugarán el Campeón de Campeones 2026?

Toluca y Cruz Azul se enfrentarán por el Campeón de Campeones 2026. Los Diablos Rojos, campeones del Clausura y Apertura 2025, defenderán su corona ante la Máquina, flamante ganador del Clausura 2026.

El partido reunirá a dos de los equipos más consistentes del futbol mexicano reciente. Toluca llega con el respaldo de su bicampeonato y experiencia en estas instancias, mientras Cruz Azul vive un momento de euforia tras romper años de sequía y demostrar solidez en la Liguilla.

Este Campeón de Campeones será la undécima edición consecutiva que se disputa en Estados Unidos y representa la oportunidad para ambos clubes de sumar un título extra y cerrar con broche de oro la temporada.

Ciudad de México 24 de 2026 Cruz Azul campeon del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-1 a Pumas foto hector Lopez ramirez hector Lopez ramirez

¿Cuándo se jugará el Campeón de Campeones 2026?

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Competencia: Campeón de Campeones Liga MX (temporada 2025-2026)

Competencia: Campeón de Campeones Liga MX (temporada 2025-2026) Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California (casa del LA Galaxy)

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California (casa del LA Galaxy) Día: Sábado 25 de julio de 2026

Día: Sábado 25 de julio de 2026 Horario: 18:30 horas (Centro de México)

Títulos de Campeón de Campeones de Cruz Azul y Toluca