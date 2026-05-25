Paco Maya acertó con el Cruz Azul… ¿y ahora viene el gran Mundial de México?

Lo que comenzó como una simple dinámica de comedia e hipnosis terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del futbol mexicano rumbo al Mundial de 2026, especialmente entre aficionados de el Cruz Azul y seguidores de la Selección Mexicana.

Después de que el Cruz Azul conquistara el campeonato, miles de aficionados revivieron un viejo video de Paco Maya junto a Franco Escamilla y el hipnotizador John Milton, donde aparentemente “predijo” tanto el título cementero como una histórica actuación de la Selección Mexicana.

La grabación fue publicada originalmente en diciembre de 2020 y en aquel momento parecía únicamente una broma más dentro del universo del llamado Diablo Squad. Sin embargo, con el campeonato recién conseguido por el Cruz Azul, las redes sociales explotaron nuevamente y el fragmento volvió a circular por plataformas como TikTok, X e Instagram.

En aquella dinámica, Paco Maya participaba en un ejercicio de hipnosis donde comenzaban a preguntarle sobre situaciones futuras, el paso del tiempo y distintos escenarios relacionados con el futbol mexicano. Entre risas y comentarios, la conversación terminó girando hacia el Cruz Azul, equipo del que Franco Escamilla es aficionado.

Fue ahí donde apareció la “predicción” que hoy tiene a muchos aficionados hablando otra vez del tema: que el Cruz Azul sería campeón en 2026 y que ese mismo año la Selección Mexicana alcanzaría las semifinales del Mundial, algo nunca conseguido por México en una Copa del Mundo varonil.

Con el título cementero ya consumado, muchos usuarios comenzaron a enfocarse ahora en la otra parte de aquella conversación y en la posibilidad de que México pueda finalmente romper la barrera histórica de los octavos de final durante el Mundial de 2026.

El propio Paco Maya alimentó todavía más el fenómeno en redes sociales y comenzó a compartir publicaciones creadas por aficionados tras el campeonato de el Cruz Azul, presumiendo que una parte de la famosa “profecía” ya se cumplió.

El comediante apareció en imágenes editadas por usuarios vestido como una especie de adivino o hechicero, usando túnicas extravagantes, bola de cristal y poses místicas, mientras otros ya lo bautizaron como “el profeta del futbol mexicano” y hasta “el Nostradamus celeste” por lo ocurrido con el Cruz Azul.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de comentarios de aficionados de el Cruz Azul y seguidores de la Selección Mexicana que mezclaron humor, superstición e ilusión de cara al Mundial de 2026, torneo que además tendrá partidos en territorio mexicano.

Y es que ahora que una parte de la “profecía” ya se cumplió, inevitablemente apareció la gran pregunta entre muchos aficionados mexicanos, seguidores de la Selección Mexicana y fanáticos de el Cruz Azul:

¿También se viene el Mundial soñado para México?