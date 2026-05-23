Cruz Azul quiere robarse a Juan Brunetta de Tigres para el Apertura 2026 

El Cruz Azul llega a la Final del Clausura 2026 con una ligera ventaja moral tras dominar gran parte del juego en la ida. El equipo de Joel Huiqui ha mostrado solidez que lo coloca como amplio favorito para levantar el título en el Estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, mientras se define el campeonato, la directiva cementera ya comienza a mover piezas en el mercado de fichajes pensando en el Apertura 2026.

Juan Brunetta en un partido con Tigres MEXSPORT

Juan Brunetta en la mira de Cruz Azul

Según información de César Luis Merlo, Juan Brunetta fue ofrecido a Cruz Azul y las pláticas entre ambos clubes ya están en marcha. El argentino de Tigres sería una de las prioridades de la Máquina para fortalecer su equipo de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo con lo dicho por el periodista, el equipo Felino estaría dispuesto a vender a su figura, aunque bajo condiciones económicas exigentes.

Iván Alonso ya había intentado ficharlo en el pasado, lo que demuestra el interés sostenido del uruguayo por el jugador. Por el momento se trata de un rumor avanzado, pero las negociaciones podrían acelerarse una vez definida la Final.

Fernando González y Juan Brunetta durante el primer lapso. Mexsport

Cruz Azul busca otra figura bajo el mando de Iván Alonso

Bajo la gestión de Iván Alonso como director deportivo, Cruz Azul ha invertido fuertemente en refuerzos de jerarquía, transformando la plantilla en una de las más competitivas de la Liga MX.

Destacando los fichajes de José Paradela y Agustín Palavecino, dos mediocampistas que han marcado una diferencia en el equipo. Ambos casos llegaron desde Necaxa y bajo la dirección técnica de Larcamón, sin embargo, los dos le han dado mucha calidad al plantel.

Los números de Juan Brunetta con Tigres