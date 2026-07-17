Jude Bellingham da la cara con un poema tras la eliminación del Mundial

Jude Bellingham dio la cara tras la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026. El jugador señaló que le costó encontrar las palabras adecuadas para describir lo que se vivió en el partido contra Argentina y publicó un poema.

“Me costó encontrar las palabras adecuadas para describir lo vivido (contra Argentina) y en las últimas semanas, pero este mensaje de nuestro conductor en Kansas da justo en el clavo”, señaló el jugador del Real Madrid en redes sociales.

Jude Bellingham consideró que no encontraba las palabras adecuadas tras la eliminación del Mundial 2026 Reuters

A Jude Bellingham se le ve en cuclillas, con los ojos cerrados y con las manos entrelazadas. Después, dio paso al poema del conductor Michael Chandler.

“El León no se jacta a viva voz, ni busca la alabanza de la multitud.

Sabe que el rugido que estremece la noche nace cuando el miedo se enfrenta al poder.

La lucha no es solo contra el enemigo; el terreno de juego más verdadero es desconocido.

El poema del conductor Michael Chandler que publicó Jude Bellingham Captura de pantalla

Antes de que un pase sea ejecutado con gracia, el corazón debe haber ganado su carrera.

Porque la fuerza es más que velocidad, o clavar firmemente cada taco.

Vive en la voluntad de hierro, para volver a escalar la colina más empinada.

El cuerpo se cansa. Los pulmones se oprimen. Las piernas se pesan en la lucha.

Sin embargo, las mentes firmes se niegan a retroceder, y levantan a los cansados.

La resistencia es una amiga fiel, que camina a tu lado hasta el final.

Mientras otros ceden ante el dolor, ella susurra: ‘Mantén tu posición’…”

Segunda parte del poema del conductor Michael Chandler Captura de pantalla

Inglaterra no rompió con su “maldición” en Mundiales, luego de perder 2-1 contra Argentina en las semifinales. Uno de los señalados fue el técnico Thomas Tuchel, a quien se le contrató en 2024 para darle ese giro a los “Tres Leones”.

Wayne Rooney fue uno de los que criticó la estrategia de Tuchel, de defender el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos.

“Siendo honestos, creo que las decisiones que tomó Thomas Tuchel nos han costado el partido esta noche”, dijo.

Por su parte, el exdelantero Michael Owen se unió a las críticas: “Somos mejor equipo que Argentina, no tengo ninguna duda, pero merecimos perder al final. De hecho, podría haber sido 4-1”.

Por tercera ocasión desde 2028, Inglaterra perdió una semifinal o final de un torneo, después de haberse adelantado en el marcador.