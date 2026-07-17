Verstappen dominó la primera práctica en Bélgica; Checo Pérez superó a los Aston

El piloto holandés Max Verstappen se llevó el mejor tiempo de la primera práctica libre del Gran Premi de Bélgica, esto mientras Sergio Pérez y Cadillac han logrado colocarse por delante de los Aston Martin y al menos uno de los coches de Williams en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen logró un mejor tiempo de 1m47.070s para superar por 0.1 segundos al Ferrari de Lewis Hamilton esto mientras que Charles Leclerc se ubicó en la tercera plaza a dos décimas rompiendo el 1-2 de Red Bull con el francés Isack Hadjar finalizando en el cuarto puesto.

El mejor de los motores Mercedes no fue el de un coche oficial sino el de el McLaren de Oscar Piastri situándose en la quinta posición. El australiano enfrentó complicaciones en la parte final de la sesión por un problema hidráulico que lo obligó a regresar a los pits. Detrás de él se situó el líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris con George Russell y Arvid Lindblad cerrando los 10 primeros.

El piloto de Racing Bulls fue el primero en estar a más de un segundo de diferencia de Verstappen. El holandés rodó este fin de semana sin el alerón “macarena” que le había provocado pérdida de carga aerodinámica de forma inesperada en Austria y Gran Bretaña por lo que parece que la modificación está funcionando en los términos esperados.

¿Dónde finalizó Checo Pérez la FP1 de Bélgica?

El piloto mexicano Sergio Pérez y Cadillac debutaron un nuevo alerón delantero con el tapatío ubicándose por momentos dentro de los 15 primeros. Al final, Checo Pérez concluyó en el puesto 19 a 3.1 segundos del líder.

Valtteri Bottas, compañero del mexicano, finalizó en el puesto 18.

Los dos coches de Cadillac superaron al Williams de Carlos Sainz así como a los Aston Martin de Lance Stroll y del estadunidense Jak Crawford quien rodó en lugar de Fernando Alonsol. El español recuperará su posición en la FP2.