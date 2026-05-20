Juárez y Huiqui: la rara coincidencia que terminó en una final

Efraín Juárez y Joel Huiqui, los flamantes entrenadores finalistas de la Liga MX, tuvieron carreras que avanzaron prácticamente en paralelo, aunque rara vez lograron cruzarse dentro de la cancha.

Ambos fueron defensas mexicanos, ambos surgieron de procesos de cantera y ambos construyeron buena parte de su carrera en instituciones históricas del futbol mexicano. Sin embargo, entre cambios de equipo, convocatorias, lesiones y momentos distintos de sus trayectorias, el futbol casi nunca los puso frente a frente.

La final incluso tendrá otro detalle muy peculiar. Será la primera vez que dos entrenadores canteranos de sus respectivos clubes disputen una serie por el título, porque aunque Huiqui debutó en Primera División con Pachuca, fue en Cruz Azul donde realizó prácticamente todo su proceso formativo y donde terminó construyendo su identidad futbolística.

Las coincidencias entre ambos parecen infinitas… aunque las verdaderas coincidencias dentro del campo fueron mínimas.

El Tri también evitó juntarlos

Los dos nacieron en febrero, ambos jugaron como defensas y ambos atravesaron procesos importantes en la Selección Mexicana. Pero incluso ahí, sus carreras parecían evitarse constantemente.

El caso del combinado nacional es probablemente el más llamativo. Mientras Juárez tuvo un proceso largo con la Selección Mexicana, mismo que incluso lo llevó a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, Huiqui apenas tuvo llamados esporádicos divididos en dos etapas muy cortas.

Joel Huiqui y Efraín Juárez durante distintas etapas con la Selección Mexicana. Aunque ambos tuvieron procesos con el Tri, sus llamados prácticamente nunca coincidieron. Mexsport

El primer ciclo de Joel Huiqui con México comenzó el 29 de noviembre de 2003 en un partido ante Costa de Marfil y terminó el 30 de marzo de 2006 frente a Paraguay. Después de eso desapareció completamente de las convocatorias nacionales.

Y prácticamente cuando terminó la etapa de Huiqui… comenzó la de Juárez.

Efraín Juárez empezó a consolidarse con el Tri hasta el 28 de junio de 2009 en un duelo frente a Guatemala. Aquella generación terminó llevándolo incluso al Mundial de Sudáfrica 2010, uno de los momentos más importantes de su carrera.

Después vino otra coincidencia increíble.

El último partido de Juárez con la Selección Mexicana fue el 29 de febrero de 2012 ante Colombia. Ocho meses después, el 16 de octubre de 2012, llegó el regreso de Huiqui al Tri en un partido contra El Salvador.

Parecía que el futbol se empeñaba en mantenerlos separados.

Hasta 2013 el futbol finalmente los puso frente a frente

En clubes ocurrió algo similar.

Juárez dejó rápidamente a Pumas para irse al futbol europeo y posteriormente regresó a México con América. Más adelante pasó a Monterrey, mientras Huiqui desarrollaba su carrera entre Cruz Azul y Monarcas Morelia.

Y fue justamente ahí donde finalmente coincidieron.

Durante el ciclo 2013-2014 compartieron cancha apenas en dos ocasiones oficiales.

La primera fue el 20 de septiembre de 2013, cuando los Rayados de Monterrey, de Juárez, derrotaron 3-1 al Monarcas Morelia, de Huiqui, en el estadio Morelos.

Monarcas Morelia y Rayados de Monterrey durante el segundo y último partido oficial en el que Joel Huiqui y Efraín Juárez coincidieron como futbolistas. Ambos disputaron los 90 minutos del encuentro celebrado en el estadio Tecnológico en 2014.15-Mar-2014/ MEXSPORT/Jorge MartinezEstadio:Tecnologico MEXSPORT

Meses después, el 15 de marzo de 2014, Morelia venció 1-0 a Monterrey en el estadio Tecnológico.

Ambos disputaron los 90 minutos en los dos encuentros. Y todavía hubo otro detalle curioso: los dos utilizaron el número 6 en sus dorsales.

Por eso, cuando este jueves salten al terreno de juego en el Estadio Ciudad de los Deportes, apenas será la tercera vez que coincidan oficialmente en una misma cancha.

Pero ahora será desde los banquillos.

Como técnicos, el futbol hizo lo contrario

Y lo más increíble es que tampoco como entrenadores parecía posible que terminaran cruzándose tan pronto.

Mientras Juárez arrancó muy joven su camino en los banquillos, pasando como auxiliar por proyectos en Estados Unidos y Europa, antes de dirigir en Colombia y regresar posteriormente al club que lo formó, Huiqui tomó una ruta completamente distinta.

El exdefensa cementero permaneció en México y comenzó desde abajo en las fuerzas básicas de Cruz Azul, trabajando en categorías juveniles y recorriendo prácticamente todos los escalones del club como auxiliar y entrenador.

Parecían caminos opuestos.

Uno construyéndose desde experiencias internacionales y otro creciendo silenciosamente dentro de la estructura celeste.

Pero el futbol volvió a encontrarlos.

La remontada de Pumas que cambió todo en Cruz Azul

Incluso, de manera indirecta, Juárez pudo haber influido en la oportunidad más importante de Huiqui.

En la jornada 11 del torneo, Cruz Azul ganaba cómodamente 2-0 ante los Pumas de Juárez al medio tiempo y estaba en ruta de conseguir su séptima victoria consecutiva. Sin embargo, el conjunto universitario reaccionó en la segunda mitad y empató 2-2.

Aquella remontada terminó marcando el inicio de una racha de seis partidos sin victoria para los celestes, una crisis que provocó la salida de Nicolás Larcamón y abrió la puerta para que Joel Huiqui asumiera el cargo como interino.

Si bien el futbol, en sus carreras como jugadores, pareció empeñarse en dejarlos siempre en diferentes canchas, en sus jóvenes carreras como entrenadores ha hecho exactamente lo contrario.