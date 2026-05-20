FIFA augura fiesta en Monterrey: Túnez vs Japón será el partido 1000 en los Mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recordó que el partido 1000 en la historia de los Mundiales será histórico y se vivirá una fiesta en Monterrey, con el encuentro entre Túnez vs Japón, que será el segundo partido que se realice en la entidad durante la Copa del Mundo 2026.

“El 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey, el partido número 1000 de la historia de los Mundiales, Túnez vs Japón, partido número 1000, va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey”, dijo Gianni Infantino en un video que difundió en redes sociales.

En la publicación, se recordó que habrá varios partidos emocionantes que se disputarán en Monterrey y la sede ya está lista para darle la bienvenida a los aficionados de todo el mundo, “a lo que promete ser una fiesta del futbol inolvidable”.

LOS PARTIDOS QUE SE CELEBRARÁN EN MONTERREY DEL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Suecia vs. Túnez.

- Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón.

- Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur.

- Lunes 29 de junio: 1 partido de Dieciseisavos de final.

Monterrey alojará cuatro partidos del Mundial 2026 Mexsport

A 22 días del Mundial, Gianni Infantino ya había asegurado que están listos para el Mundial 2026 y ya esperan el saque inicial de la competencia con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

“Más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, en tres países magníficos, y 6.000 millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos. Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita”, declaró.

“Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el futbol, pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el futbol y la música unan al mundo”, añadió.