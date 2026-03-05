Ante Cruz Azul, Joao Pedro augura "un partido divertido", digno de la Liga MX

João Pedro es el referente ofensivo del Atlético de San Luis. Este atacante destaca por su olfato goleador y su amplia trayectoria en el futbol europeo.

Hace pocas semanas se le ligaba con Cruz Azul, pero el jugador italo-braasileño prefirió serle fiel al equipo potosino. Precisamente, ante La Máquina, el líder del torneo, el San Luis y Joao Pedro tendrán una misión complicada.

Es un partido divertido, no más especial que los demás, pero sí divertido porque es un equipo grande que juega diferente", señaló el delantero a ESPN. "Después del juego ante Puebla dimos una respuesta de carácter y tenemos muchos jóvenes. Tal vez se espera un poco menos de lucidez. Sabemos lo difícil que es jugar ante Cruz Azul, pero es un partido que nos puede mover en la tabla".

El goleador, que ya representó a la Selección Italiana, refiere que está a gusto en el futbol mexicano.

Lo digo muy tranquilamente. Cuando rechacé Pisa, que fue al último minuto, no fue por el club. Después de ocho temporadas en Italia habría sido algo muy lindo, porque mi familia es italiana. Iré allá cuando cierre mi carrera".

Goleador de realidades

Antes de su llegada a México, João Pedro forjó su carrera en clubes de prestigio, destacando su largo y exitoso paso por el Cagliari, en el que marcó 86 goles en 271 partidos. Su experiencia también incluye etapas en el Fenerbahçe de Turquía, Grêmio de Brasil y el Hull City de Inglaterra.

Joao Pedro, con alma potosina. X: @AtletideSanLuis

En 2025, aterrizó en la Liga MX, una decisión que rápidamente se tradujo en éxito individual. Su etapa con el Atlético de San Luis arrancó de manera espectacular en el Apertura 2025, torneo en el que disputó 17 partidos y se consagró como campeón de goleo al anotar 12 goles. En ese mismo torneo, el delantero no registró asistencias, enfocando su producción en la finalización.

Para el siguiente certamen, el Clausura 2026, el atacante mantuvo su racha goleadora, registrando siete goles en los nueve partidos disputados hasta el momento del corte.

En total, contando ambos torneos de la temporada 2025-2026, João Pedro ha participado en aproximadamente 26 partidos de Liga MX, sumando un impresionante total de 21 goles sin asistencias. Su capacidad goleadora se extiende a todas los torneos, acumulando 23 goles en 28 partidos con el equipo potosino (incluyendo Liga MX y Concachampions). Su letalidad lo posiciona como uno de los atacantes más peligrosos del campeonato.

Joao Pedro rechazó retornar al futbol italiano. Mexsport

Esa tenacidad la mezcla con su experiencia: "Hacer gol es el momento más lindo del futbol, pero también refleja el esfuerzo del trabajo que hago todos los días. Ganar 6-0 es muy lindo, pero cuando no marcas regresas a casa con una sensación distinta. Estoy contento de que, casi con 34 años, sigo haciendo goles, porque trabajo mucho para que lo que pasa no sea una sorpresa, sino una realidad".