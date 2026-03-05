¡Compromiso total! Nico Sánchez asume el reto que Rayados recupere la mística en el campo

El técnico argentino Nico Sánchez lanzó un mensaje directo a la afición del Monterrey, al asegurar que su principal objetivo al frente del equipo es recuperar la identidad futbolística de Rayados, justo en la antesala de una de las citas más intensas del calendario: el Clásico Regio.

El entrenador habló en conferencia de prensa sobre el momento que atraviesa el club, luego de un debut de ensueño con un triunfo de 4-0 ante Querétaro en casa, y el desafío que implica asumir el cargo en plena competencia. Sánchez reconoció que el equipo se encuentra en un proceso de ajuste, pero aseguró que el plantel tiene la calidad para recuperar el nivel que históricamente ha caracterizado a la institución.

Queremos generar y recuperar la identidad de Rayados”, expresó el estratega, quien enfatizó que el equipo debe construir una forma de juego clara y reconocible para competir en la Liga MX. “Está claro que, con la elección del cuerpo técnico, de la gente que me acompaña y que somos un gran equipo, el mensaje está en la identidad que queremos generar y recuperar, por lo menos así lo siento yo”.

El técnico argentino asumió el mando del equipo recientemente tras la salida del español Domenec Torrent, en un momento en el que Monterrey busca recomponer su rumbo en el torneo. Sánchez, quien fue referente del club como jugador, conoce de cerca la exigencia que implica dirigir a una institución acostumbrada a pelear por los primeros lugares. Su staff incluye a exrayados como Walter Erviti y Severo Meza.

La proximidad del enfrentamiento ante Tigres UANL añade presión al proceso de reconstrucción del equipo. El Clásico Regio es considerado uno de los derbis más intensos del futbol mexicano y cada edición despierta gran expectativa entre aficionados y jugadores.

La ilusión la genera el Clásico. Nosotros podemos acompañar e inspirar a los futbolistas para que entiendan lo que representa este partido para el club”.

Nico Sánchez fue un referente como jugador de Rayados hace unos años; ahora le toca recuperar la mística del equipo desde el banquillo. Mexsport

Sánchez recordó que este tipo de encuentros tienen una naturaleza especial dentro del campeonato y que muchas veces trascienden el momento deportivo de cada club.

El entrenador explicó que en su formación dentro del futbol siempre le enseñaron que los clásicos son partidos aparte, en los que el contexto del torneo pierde relevancia frente al orgullo y la rivalidad deportiva. Por ello, aseguró que el plantel deberá apoyarse en la jerarquía de sus futbolistas para competir al máximo nivel en el duelo ante su rival de ciudad.

El estratega también reconoció que el equipo ha sufrido algunas complicaciones físicas y futbolísticas en las últimas semanas, lo que ha obligado a realizar ajustes en la alineación y en el funcionamiento colectivo.

A pesar de ello, destacó que su intención es construir un equipo más intenso y agresivo en la recuperación del balón, capaz de presionar alto y de recuperar rápidamente la posesión para generar peligro en ataque.

Con ese planteamiento, Sánchez busca sentar las bases de un proyecto que conecte nuevamente con la afición regiomontana y que permita a Rayados recuperar la identidad que lo llevó a conquistar títulos nacionales e internacionales en los últimos años.

Dónde ver el Clásico regio Tigres vs. Monterrey

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Universitario (El Volcán), San Nicolás de los Garza.

Canal de TV (Abierta): Azteca 7.

Canal de TV (Paga): FOX Sports / FOX One.

Streaming: App de TV Azteca Deportes y FOX One.