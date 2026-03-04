Auténtica ‘joya’ de Joao Pedro; así va la tabla de goleo en Liga MX (Jornada 9)

Joao Pedro sigue encendido en la Liga MX. El capitán del Atlético de San Luis marcó un doblete, uno de ellos un golazo, para reafirmarse en la Tabla de Goleo del Torneo Clausura 2026, luego de la victoria de su equipo por 4-1 sobre Mazatlán en actividad de la jornada 9.

La artillería del partido inició en el segundo tiempo. Lucas Merolla marcó un autogol y el San Luis amplió la ventaja con el golazo de Joao Pedro.

Jesús Medina controló de pecho en el medio campo, se abrieron los espacios, el originario de Minas Gerais, Brasil, pidió el balón, se lo cedieron por el costado izquierdo, aguantó, dribló y mandó su derechazo al ángulo superior, sin que Ricardo Rodríguez no pudiera hacer nada al respecto, pese a su estirada, para evitar el golazo. Fue el 2-0 para San Luis al 57’.

“Golazo. Disfrútenlo. Una chulada lo de Joao Pedro, el fantástico goleador del Atlético San Luis”, describió la Liga MX.

Mazatlán respondió al 75’ con gol de Josué Ovalle, pero la reacción de San Luis fue rápida. Sebastien Salles-Lamonge hizo el tercero al 79’ y Joao Pedro marcó su doblete en tiempo de compensación, con el que el ariete llegó a nueve anotaciones para consolidarse en la tabla de goleo de la Liga MX.

Joao Pedro marcó doblete y llegó a 9 anotaciones Mexsport

Con su victoria, San Luis se colocó décimo en la tabla general con 10 unidades, mientras que Mazatlán está ubicado en el lugar 16 con 7 puntos.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX (JORNADA 9):