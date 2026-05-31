Víctor Velázquez seguirá como presidente de Cruz Azul 

El éxito reciente de Cruz Azul tiene nombres y apellidos claros. En los últimos años, La Máquina ha regresado a la élite del futbol mexicano gracias a una gestión sólida y visionaria.

Gran parte de este resurgimiento se atribuye a la dupla conformada por Iván Alonso, como director deportivo, y especialmente a Víctor Velázquez, quien ha impulsado un proyecto integral desde la presidencia de la Cooperativa.

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez. MEXSPORT

Mientras Alonso ha aportado su experiencia en la planificación deportiva, fichajes inteligentes y una filosofía de trabajo a largo plazo, Velázquez ha sido el pilar que ha brindado continuidad, respaldo total y una visión empresarial que ha permitido invertir con responsabilidad.

Ratificado Víctor Velázquez como presidente de Cruz Azul

Ayer, tras la reunión de la Asamblea General Ordinaria de socios en la Cooperativa, Víctor Velázquez fue ratificado como presidente de Cruz Azul por cinco años más.

La votación fue demoledora y prácticamente unánime, con un respaldo abrumador que refleja la confianza plena de los socios en su liderazgo.

El ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, continuará al frente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol hasta 2031.

Velázquez, quien asumió el control en 2020 en medio de una crisis y fue ratificado en 2021, recibió el 100% de los votos a favor, consolidando un proyecto que ha devuelto la grandeza a la institución cementera tanto en lo deportivo como en lo social.

Falleció la madre de Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul @Victor_VelRan

El éxito de Cruz Azul con Víctor Velázquez

Desde la llegada de Víctor Velázquez, Cruz Azul volvió a ganar trofeos y se consolidó como uno de los mejores equipos de México. El ingeniero tomó las riendas en un momento complicado y, con paciencia y decisiones firmes, reconstruyó la estructura del club.

Bajo su mandato, La Máquina rompió una larga sequía de más de 20 años sin un título de Liga MX y regresó a pelear por todo en cada torneo.

Además, en este Clausura 2026 fue uno de los hombres clave para que el equipo pudiera alzar la décima. Por lo que su continuidad pone felices a los celestes de que su equipo pueda seguir levantando trofeos.