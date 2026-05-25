¿Cuánto vale el Cruz Azul campeón? Los millones de dólares que cuesta la plantilla

El reciente campeonato de Cruz Azul al derrotar a los Pumas de la UNAM en la final del Clausura 2026 ha sido obra no solo de la gestión en la recta final del director técnico Joel Huiqui, sino también de un plantel que se ha encaminado para recuperar el rumbo luego de un cierre de torneo complicado, una situación que llevó a la salida de Nicolás Larcamón.

La victoria de Cruz Azul no ha sido obra de un solo jugador y en la fase de liguilla, como varios lo reconocieron, el juego en conjunto que logró establecer Huiqui fue la diferencia.

Sin embargo, dentro de la plantilla hay futbolistas que tienen un mayor valor monetario respecto a otro. Para entender el valor de la plantilla de La Máquina hemos usado la información de Transfermarket para establecer del jugador con menor valor en el mercado hasta el más alto.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

En la cima de las cotizaciones se encuentra Érik Lira, consolidado como el futbolista más valioso de la institución con una cifra que supera los 13 millones de dólares, seguido de cerca por José Paradela y Jeremy Márquez. Estos números reflejan la sólida inversión del club.

Con la confirmación de la continuidad del cuerpo técnico para el torneo Apertura 2026, la directiva tendrá que trabajar para mantener la base del equipo que otorgó la décima a la institución.

El valor de mercado de cada jugador del Cruz Azul campeón 2026

El siguiente es el valor de mercado en dólares estimado por la web especializada Transfermarket.