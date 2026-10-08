Cruz Azul es el mejor visitante en Ciudad Universitaria en torneos cortos, Pumas no pueden con ellos

El Clásico de la Obsesión vivirá una nueva edición en la jornada 11, en Ciudad Universitaria, un escenario que alguna vez representó una fortaleza para los universitarios, pero donde los celestes han impuesto condiciones, tanto en sus visitas como en sus compromisos como locales durante 2025.

El historial entre ambos equipos en el Olímpico Universitario se remonta al torneo Invierno 1996, cuando Cruz Azul comenzó a escribir su dominio con una victoria por 2-1. Desde entonces, la balanza se ha inclinado a favor de los cementeros.

En total, La Máquina suma 20 triunfos en este inmueble, mientras que Pumas registra nueve victorias; los nueve encuentros restantes terminaron en empate.

¿Cuáles son los mejores resultados del Azul en CU?

Entre los resultados más memorables para los Celestes es la contundente victoria por 5-0 en el Apertura 2005. Uno de los anotadores fue Francisco Kikín Fonseca, quien había sido una de las figuras de Pumas durante el bicampeonato auriazul de 2004 y posteriormente se incorporó al conjunto cementero.

También destaca el 3-0 del Apertura 2009 y el 4-1 del Apertura 2014. Estos marcadores forman parte del historial favorable del conjunto celeste en Ciudad Universitaria, donde ha conseguido victorias amplias tanto en partidos de fase regular como en encuentros de eliminación.

El dominio celeste también se refleja en la producción ofensiva. Cruz Azul ha marcado 64 goles en Ciudad Universitaria y ha recibido 34, una diferencia que confirma su capacidad para imponerse en territorio universitario.

Cruz Azul campeón en CU mexsport

Cruz Azul, dueño de la localía y la visita en el Olímpico Universitario

Las remodelaciones del Estadio Azteca rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y la salida de Cruz Azul del Estadio Ciudad de los Deportes llevaron al equipo de La Noria a disputar partidos como local en Ciudad Universitaria. En ese periodo, el inmueble se convirtió en un escenario favorable para los Cementeros.

Durante su estancia, Cruz Azul estableció una racha histórica de 26 partidos consecutivos sin derrota en el Olímpico Universitario, con la que superó la marca de 22 encuentros que Pumas había conseguido entre 1978 y 1980.

La Máquina también devolvió al estadio una celebración de campeonato internacional. En junio de 2025, conquistó la CONCACAF Champions Cup tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps, resultado que le permitió levantar el título en Ciudad Universitaria.

Un año después, los Cementeros volvieron a imponerse en el recinto, esta vez como visitantes ante Pumas, en una historia que refuerza su dominio reciente sobre los auriazules. Así, el Olímpico Universitario ha sido escenario de dos celebraciones de títulos de Cruz Azul en un periodo de poco más de un año, aunque bajo condiciones distintas: primero como local y después como visitante.