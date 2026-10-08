Keylor Navas ‘olvida’ la Final perdida ante Cruz Azul: “El pasado ya no se puede cambiar”

Pumas enfrentará este domingo a Cruz Azul por primera vez después de aquella Final perdida del Clausura 2026. Ante esto, Keylor Navas no ve este partido como una oportunidad de revancha, pues para ellos, aquella definición por el título ya quedó en el pasado. Sin embargo, sí ve una oportunidad para revertir la situación del equipo en este Apertura 2026.

El pasado 24 de mayo, La Máquina venció 1-2 en la Final a Universidad Nacional y se quedó con el título del Clausura 2026. Desde ese entonces, estos dos equipos no habían vuelto a enfrentarse, por lo que este duelo podría tener tintes de revancha. Pero para Keylor, por “más que haya dolido” esa caída, no piensa en aquel encuentro y solamente está enfocado en lo que pase este domingo en CU.

“El pasado ya no se puede cambiar. No hay espina, no hay nada; nosotros no logramos el objetivo que era ser campeones. Ellos ganaron y es lo que hay. Todos los partidos son nuevos y ojalá podamos ganar este partido. Gastar energía en cosas que no se van a cambiar no tiene ningún sentido para nosotros. Nos ha costado ganar en casa, pero el equipo trabaja con muchas ganas para revertir la situación”, comentó el arquero tico.

Sobre la rivalidad ante Cruz Azul, el guardameta costarricense dijo que se encara como un duelo más. Aunque señaló que la atmósfera cambia por la rivalidad, dentro de Pumas solo piensan en sacar los tres puntos y seguir acercándose a los puestos de Liguilla, dentro los cuales están fuera en este momento a falta de siete Jornadas por disputarse en este Apertura 2026.

“Para mí no es faltarle el respeto a los grandes y no tan grandes, hay que jugar al 100% contra el que sea. Yo sé que Cruz Azul es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero en nuestra mente tiene la misma responsabilidad. La atmósfera puede cambiar un poco, se llena más el estadio, hay un ambiente más tenso, pero cuando no importa el rival y solo respetarlo, eso nos da tranquilidad de pensar que es un partido más que nos acerca al objetivo”, agregó.

PUMAS BUSCA REVERTIR SU CAMINO EN EL APERTURA 2026

Actualmente, Pumas está en el 12do lugar de la Tabla General, por lo que no está en puestos para la Fase Final. Ante esto, Keylor mencionó que la responsabilidad no solamente pasa por el cuerpo técnico, sino por los jugadores que son los que actúan en el terreno de juego. Por lo tanto, dejó claro que este domingo buscarán respaldar a Esteban Solari e intentarán revertir la situación en el presente torneo.

“El mensaje tiene que ser claro. La responsabilidad es de todos, no solo del cuerpo técnico. Nosotros nos equivocamos y acertamos dentro de la cancha. Como futbolistas estamos muy contentos con el cuerpo técnico, vamos viendo mejorías en nuestra forma de jugar. El domingo vamos a salir a respaldarlo, darle una alegría y que toda la afición se sienta orgullosa de pertenecer a este club”, declaró.

Para este domingo, Pumas tendrá plantel casi completo salvo las bajas de Cristian Calderón y Sebastián Córdova. Sobre esto, el arquero tico aseguró que les da más tranquilidad tener profundidad de plantel para el resto del certamen, además de dejar en claro que así podrían competir por cosas importantes en este cierre de semestre.

“Cuando se tiene equipo completo eso da mucha más tranquilidad por tener más opciones. Para este partido nos da ese respiro de ver a todos lados y nos ayuda a poder trabajar de una forma más adecuada con un plantel completo. Para nosotros lo de Chino es una gran alegría que esté con nosotros, se le ve el compromiso y el cariño que siente por esta institución”, sentenció.