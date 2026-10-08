Pumas vs Cruz Azul: ¿Cómo se convirtió en el 'Clásico de la Obsesión'?

Pumas y Cruz Azul han protagonizado partidos históricos a lo largo de su historia. Desde series de Liguilla memorables, hasta juegos de temporada regular con una intensidad distinta. Sin embargo, esta rivalidad se ha acrecentado a lo largo de estos últimos dos años por distintas razones. La estancia de La Máquina en CU, sus títulos en dicho recinto, la lesión de Kevin Mier y más han ‘alimentado’ este cruce en los pasados 24 meses.

Cruz Azul convirtió el Estadio Olímpico Universitario en su casa

Tras las remodelaciones del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo, Cruz Azul se mudó al Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, para disputar sus partidos como local durante todo el 2025. En esa estancia, La Máquina se afianzó poco a poco, mantuvo un invicto que rompió récords en el inmueble y logró coronarse en CU, algo que el conjunto felino no ha logrado desde su último campeonato en el Clausura 2011.

Mientras el cuadro celeste fue local en todo el año, no perdieron en el Estadio Olímpico Universitario. De igual manera, en ese primer semestre de 2025, La Máquina tuvo mejores resultados en CU que Pumas, pues mientras los cementeros ganaron cinco juegos y empataron tres, Universidad Nacional perdió tres encuentros y solamente sumó 12 puntos de 27 posibles. Sin embargo, el primer ‘gran golpe’ de Cruz Azul fue en junio de ese año.

Cruz Azul campeón en CU MEXSPORT

Con Vicente Sánchez en el banquillo, La Máquina se coronó en la CONCACAF Champions Cup tras vencer 5-0 a Vancouver Whitecaps en la Final. Así, los cementeros se convirtieron en el primer equipo en ser campeón en Ciudad Universitaria desde 2011, año en que Pumas ganó su último título en todas las competencias. Pero esta rivalidad creció aún más en los siguientes seis meses.

Lesión de Kevin Mier por falta de Adalberto Carrasquilla desencadenó la polémica

En el Apertura 2025, en la última jornada de la temporada regular, estos equipos se enfrentaron con realidades distintas. Pumas necesitaba ganar para meterse a puestos de Liguilla, mientras que La Máquina buscaba asegurar el liderato. Incluso, los celestes iban 2-1 arriba en el marcador, pero una jugada marcó no solamente ese juego, sino también otro punto en esta rivalidad.

En el minuto 46, una entrada de Adalberto Carrasquilla provocó una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha de Kevin Mier. Posterior a esto, Universidad Nacional remontó en la pizarra y ganó 2-3, pero la polémica fue después debido a que en el conjunto celeste pedían inhabilitación para ‘Coco’ debido a que señalaban mala intención. Sin embargo, no procedieron con esto y se cerró de momento el capítulo.

Kevin Mier lesionado tras entrada de 'Coco' MEXSPORT

UNAM y Cruz Azul no alcanzaron acuerdo para renovar estancia en CU a días de iniciar el CL26

A unos días de arrancar el Clausura 2026, Cruz Azul tuvo que buscar nuevamente estadio para jugar como local. Esto se debió a que la UNAM y el conjunto cementero no renovaron contrato para la permanencia del equipo por un torneo más. Ante esto, La Máquina tuvo que buscar a contrarreloj otro recinto para nuevamente jugar como local durante el primer semestre del presente año.

Incluso, dentro de la directiva celeste se habló que la UNAM cambió las condiciones y que no les notificaron unos días antes del inicio del torneo. Ante esto, Cruz Azul se quedó inconforme por el supuesto “mal trato” para ‘sacarlos’ de Ciudad Universitaria.

Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas MEXSPORT

Cruz Azul volvió a CU para ser campeón de Liga MX

En ese mismo torneo en el que tuvieron que mudarse del Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul volvió para disputar la Final del Clausura 2026, justamente contra Pumas. Más allá del campeonato, el ‘morbo’ también se hizo presente tras lo sucedido a principios del semestre por el recinto.

Y como lo hicieron en la Concachampions en 2025, La Máquina se coronó en el CL26 tras ganarle 1-2 a Pumas con gol de Rodolfo Rotondi en el último minuto. Así, el cuadro celeste dio la vuelta olímpica en CU, frente a la afición de Universidad Nacional y en el recinto del cual fueron despedidos a principios de semestre.