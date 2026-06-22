Día en que México conocerá oficialmente a su rival en 16avos del Mundial 2026

México ya cuenta con su boleto asegurado a los 16avos de Final en el Mundial 2026, sin embargo, el conjunto de Javier Aguirre conocerá a su rival hasta el viernes 26 o sábado 27 de junio. Antes, simplemente serán especulaciones sobre el futuro inmediato del Tri.

El Mundial 2026 entra en la segunda mitad de la Fase de Grupos y, tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, México aseguró ser líder de Grupo sin importar lo que suceda en su compromiso ante Chequia del próximo miércoles 24 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

Pese a cada una de las simulaciones realizadas, el rival del Tri no se confirmará antes del viernes 26 de junio, ya que un total de 8 Grupos terminarán su actividad hasta el día indicado; el sábado 27 de junio es la fecha límite, ya que concluirá la actividad de la Fase de Grupos y se revelarán cada uno de los 16 cruces en punto de las 22:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

* Toda la información que se comparta previamente, no será oficial.

¿Quién será el rival de México en 16avos del Mundial 2026?

Javier Aguirre y compañía se medirán a un tercer lugar dentro de los 16avos de Final, teniendo 20 posibilidades –unas más cercanas que otras tras los primeros resultados- y dejando en vilo el futuro de la Selección Mexicana de cara a su partido de eliminación directa.

Estos son los posibles rivales de México en la Primera Ronda de eliminación directa en el Mundial 2026; existen un total de 495 combinaciones posibles:

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Grupo I: Noruega, Francia, Senegal e Irak.

El partido de 16avos de Final en el que participará México se llevará a cabo el martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas (tiempo de la CDMX) en el Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG