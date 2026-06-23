Técnico de Escocia saborea partido ante México; recuerda su gol para 'Aztecazo' en 1983

Steve Clarke, técnico de Escocia, comienza a saborear un posible enfrentamiento ante México en los 16avos de Final en la cancha del Estadio Ciudad de México… recinto en el que ya sabe lo que es anotar y vencer al Tri en un Mundial; lo realizó en 1983 durante la Copa del Mundo Juvenil.

Cuestionado por prensa mexicana sobre la posibilidad de calificar a la siguiente etapa y medirse ante uno de los anfitriones del certamen, Steve Clarke aseguró que su mente está completamente puesta en superar la Fase de Grupos, sector que comparte con Brasil, Marruecos y Haití, que llegará eliminado a la Jornada 3:

Nos gustaría enfrentar a México, pero primero debemos de calificar. Debemos pasar a la siguiente etapa”.

Escocia es parte del Grupo C en el Mundial 2026 junto con Brasil, Marruecos y Haití. Reuters

Steve Clarke rememora su gol del triunfo ante México

Fue durante la Copa Mundial Juvenil de 1983 cuando México y Escocia se enfrentaron en el último partido correspondiente a la Fase de Grupos (8 de junio), encuentro celebrado en el Coloso de Santa Úrsula, y en el que Steve Clarke marcó en el minuto 45 para derrotar al Tri, eliminarlo del certamen y obtener su boleto a la siguiente etapa como líder del sector.

En dicha edición, Escocia cayó en Cuartos de Final ante Polonia y Brasil logró consagrarse con el título al derrotar 1-0 a Argentina en el hoy nombrado Estadio Ciudad de México:

Me encantaría jugar en el Estadio Azteca porque ahí jugué en el Mundial sub 19 hace mucho tiempo y logré marcar un gol para que Escocia venciera 1-0 a México. Si sucede, debemos de repetirlo”.

¿Qué debe pasar para que se enfrenten México y Escocia?

Existen un total de 495 combinaciones para que definir al rival del Tri en los 16avos de Final del Mundial 2026, sin embargo, el primer paso para que este enfrentamiento pueda darse es que Escocia termine 3° en el Grupo C, por lo que su compromiso de este miércoles 24 de junio ante Brasil será vital.

Será el sábado 27 cuando México confirme de manera oficial su rival para los 16avos de Final, mismo al que enfrentará el martes 30 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

El martes 30 de junio será cuando México juegue los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México. Reuters

BFG