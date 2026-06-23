Mundial 2026 en México, “como jugar en casa”: Daniel Muñoz tras segunda victoria de Colombia 

Daniel Muñoz, defensa de la Selección de Colombia y autor del único tanto ante RD Congo, en Guadalajara, repartió el crédito por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

“Entrega uno lo mejor, gracias a Dios por el placer y fortuna de marcar, al final no importa quién marque, somos Colombia y fuimos una Colombia maravillosa en el campo y la figura del equipo es todo Colombia”, dijo el defensor en zona mixta.

Sobre las sedes mexicanas del Mundial 2026, en el que Colombia debutó con triunfo ante Uzbekistán (3-1), en el Estadio Ciudad de México, e hiló su paso sobre RD Congo (1-0), Muñoz resaltó la comodidad que sintió el representativo cafetero.

“Como si estuviéramos en casa, en el DF (CDMX) fueron 80 mil personas (al Estadio Azteca), 45 mil acá en Guadalajara, nos sentimos como en Barranquilla, en casa, gracias a todos los mexicanos que siempre ponen su tiempo y trabajo, para hacernos sentir en casa”.

Con la mira ahora en Portugal y Cristiano Ronaldo para cerrar la fase de grupos, en la que un empate asegura a Colombia el liderato, Muñoz fue claro con la manera de encarar el duelo.

“Ante Portugal hemos hecho dos buenos trabajos, ahora un trabajo mucho mejor en el campo, vamos por otro escalón, sabemos de sus cualidades y jugadores, ya lo queremos jugar, ya veremos los puntos a tocar, a mejorar, obviamente vamos a competir. Cualquier te dirá que está emocionado de enfrentar a una Selección de esta categoría, hay que manejar mejor la calma, los nervios y ansiedad, si no canalizas para bien te puede llevar a equivocarte, al final es partido lindo, maravilloso, pero uno más y por eso debemos ser inteligentes”, explicó el jugador del Crystal Palace de Inglaterra.

Muñoz apenas sumó su segundo juego de Mundial, pero en ambos ha marcado un gol.

En detalles tácticos, el lateral derecho resaltó los siguientes aspectos del duelo ante los africanos: “La clave es movilidad, todos queremos recibir el balón, se abren esos espacios, sabíamos que jugar contra línea de cinco atrás, obviamente sabíamos que toda la gente nos ayudaría para ir al frente”.

Colombia y Portugal se medirán el 27 de junio, en Miami, Florida. Mientras que RD Congo y Uzbekistán se medirán en Atlanta, Georgia, el mismo día.