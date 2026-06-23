Cristiano hace historia en Houston: marca en seis Mundiales y se sacude la presión con Portugal

La espera terminó. Y cuando ocurrió, el rugido fue tan fuerte que pareció sacudir el techo del estadio.

Cristiano Ronaldo necesitó apenas 11 minutos para escribir una nueva página en la historia del futbol mundial. El capitán de Portugal marcó el 1-0 frente a Uzbekistán en Houston y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.

El gol no sólo le dio la ventaja a Portugal en un partido que estaba obligado a ganar tras el decepcionante empate ante República Democrática del Congo. También liberó una presión que se había acumulado durante más de una semana.

Cristiano Ronaldo anotó el primer gol de Portugal. REUTERS

El mundo a los pies de Cristiano

Miles de aficionados portugueses llegaron a Houston con la petición de ver a Cristiano Ronaldo marcar en este Mundial. Muchos de ellos viajaron desde distintas partes de Estados Unidos, Portugal y México para acompañar a una selección que busca conquistar por primera vez la Copa del Mundo. Durante horas cantaron su nombre en las calles de Houston y dentro del estadio. Finalmente, el astro portugués respondió.

La jugada tuvo la firma de los mejores años de Ronaldo.

¿Cómo fue el gol histórico de Cristiano?

Dentro de un área congestionada, encontró el espacio suficiente para conectar una media volea y enviar el balón al fondo de la red. Fue un remate instintivo, de delantero puro, de esos que han definido su carrera durante más de dos décadas.

La celebración fue inmediata. Los aficionados saltaron de sus asientos. Algunos se abrazaron. Otros grabaron el momento con sus teléfonos. El estruendo fue ensordecedor. Más que una celebración, parecía una liberación colectiva.

El Estadio Houston coreó el tradicional 'Siuuuu' de Cristiano Ronaldo Reuters

Con esta anotación, Ronaldo se convirtió en el único futbolista que ha logrado marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, una hazaña que resume la longevidad de una carrera irrepetible. Desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, el portugués ha encontrado la manera de mantenerse vigente en la máxima competición del futbol.

El gol ante Uzbekistán fue además el noveno de su trayectoria mundialista, una cifra que refuerza aún más su legado en los grandes escenarios.

Pero los récords no terminaron ahí. La anotación también le permitió alcanzar una marca tan curiosa como impresionante: Cristiano Ronaldo ya suma más goles con Portugal después de cumplir 40 años que los que cualquier jugador ha anotado en toda la historia de la selección de San Marino. El portugués llegó a nueve tantos después de los 40, superando los ocho goles que representan el récord histórico de la modesta nación europea.

Para Portugal, el impacto podría ir mucho más allá de las estadísticas.

La selección dirigida por Roberto Martínez llegó al Mundial como una de las favoritas gracias a una generación repleta de talento encabezada por Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves. Sin embargo, el empate en el debut sembró dudas sobre el verdadero potencial del equipo.

El gol de Ronaldo puede representar un punto de inflexión.

Además de abrir el marcador, inyectó confianza a un equipo que necesitaba una señal de su líder. Durante los primeros minutos, Portugal mostró una intensidad distinta, impulsada por la energía de una afición que convirtió Houston en una extensión de Lisboa.

A sus 41 años, cuando muchos creían que sus mejores momentos pertenecían al pasado, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura capaz de alterar el rumbo de un partido y de una Copa del Mundo.