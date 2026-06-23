Estados Unidos reduce restricciones de viaje a Selección de Irán para el Mundial 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos notificó este martes la flexibilización en las restricciones de viaje aplicadas a la Selección de Irán, permitiendo su traslado a la sede de su próximo encuentro con dos días de anticipación, justo cuando el equipo se encamina a la última jornada de partidos de grupo.

Un portavoz de la Federación de Futbol de Irán ratificó que el plantel abandonará su campamento base ubicado en Tijuana, México, este miércoles con dirección al estado de Washington.

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la FIFA de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, declaró que el gobierno de los Estados Unidos quería analizar los dos primeros partidos para decidir cómo actuar con el equipo.

“Esto estaba planeado por nuestra parte. Íbamos a ver cómo iban los dos primeros movimientos y, si se desarrollaban sin problemas, ampliaríamos el día extra en vista del mayor tiempo de viaje”.

Mohammad Mohebi durante la celebración del gol de Irán REUTERS

La plantilla dirigida por Amir Ghalenoei registró complicaciones en sus dos primeros traslados hacia la zona de Los Ángeles, donde las autoridades estadounidenses únicamente autorizaron el ingreso un día antes de la competencia.

La situación fue criticada por diversas organizaciones quienes consideraron injusta la forma en que eran tratados. El capitán de la escuadra iraní, Alireza Jahanbakhsh, manifestó tras el empate con Bélgica que solo querían un trato equitativo.

“No pedimos mucho. Solo pedimos el mismo procedimiento que para los otros 47 equipos. Con suerte, podremos traer a todos los que estén involucrados y nos ayuden”.

¿Cuándo y dónde será el siguiente partido de Irán en el Mundial 2026?

El tercer compromiso de la Selección de Irán correspondiente a la fase de grupos del torneo se llevará a cabo este viernes 26 de junio de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Seattle, donde enfrentarán a Egipto por el liderato del grupo G.

Egipto cuenta con cuatro puntos mientras que Irán tiene dos unidades, la misma cantidad que Bélgica.