"Egoísta": Lluvia de críticas a Cristiano Ronaldo tras el tropiezo de Portugal

El estreno de la Selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 desató una oleada de cuestionamientos que apuntan de forma directa hacia Cristiano Ronaldo. El amargo empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo fue un resultado que nadie esperaba, pero sobre todo, evidenció una actitud de la estrella que lo ha puesto en el punto de mira de aficionados y la prensa.

Las plataformas digitales se convirtieron en el primer termómetro del descontento tras una jugada al minuto 68, donde el atacante interfirió en una trayectoria de pase destinada a Bruno Fernandes, ejecutando un disparo que quedó desviado, algo que se catalogó como un exceso de individualismo.

A través de la red social X de inmediato estallaron las críticas:

“Ronaldo podría haberle dejado el balón a Bruno, pero decidió ser egoísta y le costó al equipo portugués un posible gol”.

Asimismo, otros usuarios manifestaron que dicha jugada refleja los vicios tácticos del cuadro de Roberto Martínez:

“Por eso Portugal no juega buen fútbol cuando Ronaldo está en la cancha. Todos sabemos que es egoísta y quiere ser la estrella en cada partido. Dejen el balón para que Bruno marque”.

Los medios se lanzan contra Cristiano

La severidad de los hinchas encontró eco inmediato en las portadas de los principales rotativos de Lisboa. El diario deportivo A Bola tituló: “Cristiano falla y Portugal tropieza en su partido inaugural”, antes de agregar en el artículo que “el empate dejó al descubierto las debilidades de un equipo que, a pesar de contar con un gran talento individual, mostró una preocupante lentitud en sus procesos”.

El árbitro central, Abdulrahman Al Jassim, le mostró cartón preventivo, lo que originó un reclamo de Cristiano Ronaldo Reuters

Por su parte, el análisis de Tribuna Expresso fue tajante: “Cristiano se dejaba ver de vez en cuando, pero apenas se lo veía”.

Finalmente, el diario Record prefirió poner el foco sobre las conductas y la gesticulación de frustración del astro al término del cotejo, detallando que “con las manos en las caderas, permaneció allí solo durante unos segundos”, dando a entender que, tal vez, sea el momento de pensar en el equipo y no en su gloria personal si desea retirarse de los Mundiales con una estrella brillante.