El primer ministro de Portugal se transforma en barra brava para animar a su selección y a Cristiano Ronaldo 

Mucho antes de que Cristiano Ronaldo pisara el césped del Houston Stadium, Portugal ya había comenzado a jugar su partido.

A tres horas del inicio del encuentro frente a Uzbekistán, cerca de un millar de aficionados portugueses se reunieron en Smith Lands Parking Lot, un punto ubicado a poco más de un kilómetro del estadio. El sol caía con fuerza sobre Houston. La temperatura superaba los 35 grados centígrados y la humedad convertía cada paso en un pequeño desafío. Pero nadie parecía dispuesto a guardar energía.

Las banderas rojiverdes ondeaban sobre las cabezas. Los tambores marcaban el ritmo. Los aficionados entonaban canciones dedicadas a Portugal y a Cristiano Ronaldo mientras se preparaban para la tradicional caminata rumbo al estadio. Era una procesión futbolera en medio de un calor sofocante, una mezcla de peregrinación y fiesta popular que avanzaba lentamente entre saltos, cánticos y humo de bengalas.

Entonces ocurrió algo inesperado.

Una caravana de camionetas negras apareció en el estacionamiento. Durante unos segundos la atención se desvió de los tambores y de las canciones. Las puertas se abrieron y de uno de los vehículos descendió Luís Montenegro, primer ministro de Portugal.

La reacción fue inmediata. Los aficionados comenzaron a acercarse. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar. Otros corearon su nombre. Montenegro no se limitó a saludar desde la distancia. Se mezcló con la multitud (rodeado de un cuerpo de guardaespaldas), tomó un megáfono y comenzó a cantar junto a los seguidores de la selección.

"Voy a pedir que esta energía llegue al campo", gritó ante una masa de aficionados que respondió con una ovación.

Por algunos minutos, el jefe de gobierno pareció más un barra brava. Montenegro saltó, aplaudió y acompañó los cánticos en un intento por transmitir optimismo a una selección que todavía busca despegar en el Mundial.

Montenegro saludó a los fans lusitanos en Houston. REUTERS

Portugal llegó a Houston como uno de los candidatos a pelear por el título. Tiene a Cristiano Ronaldo disputando probablemente su última Copa del Mundo, un mediocampo encabezado por Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves, y una generación considerada entre las más talentosas de su historia reciente. Sin embargo, el debut dejó una sensación amarga.

El empate 1-1 frente a República Democrática del Congo encendió algunas alarmas. Los portugueses dominaron durante varios pasajes, pero no lograron imponer la diferencia que muchos esperaban. El resultado los obligó a llegar al duelo contra Uzbekistán con la necesidad de sumar tres puntos.

Quizá por eso la presencia del primer ministro tuvo un significado especial.

¿Qué otras personalidades diplomáticas han estado en Houston?

No es la primera vez que una figura de alto rango acompaña a una selección en este Mundial en Houston.. El presidente de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, estuvo presente en el partido inaugural de los africanos frente a Portugal. Días después, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Ariane de los Países Bajos viajaron para presenciar la goleada neerlandesa sobre Suecia.

Pero pocos se involucraron de manera tan directa como Montenegro.

Mientras la caminata avanzaba hacia el estadio, el dirigente portugués se subió a su vehículo. El reto e los aficionados, comenzaron a caminar y cantar con la esperanza compartida de que la selección respondiera dentro del campo.

Cerca de mil aficionados realizaron la caminata al estadio. REUTERS

Portugal sigue persiguiendo un sueño que se le ha escapado durante décadas. Nunca ha conquistado una Copa del Mundo. Su mejor resultado fue el tercer lugar obtenido por Eusébio en 1966. Con Cristiano Ronaldo alcanzó las semifinales en Alemania 2006, pero jamás logró romper la barrera definitiva.

Por eso, en una tarde abrasadora de Houston, la misión parecía clara: trasladar toda esa pasión de las calles al terreno de juego.

La marcha terminó frente al estadio. Los tambores continuaron sonando. Las banderas siguieron ondeando. Y mientras los aficionados ocupaban sus lugares en las tribunas, quedaba flotando una imagen poco habitual en un Mundial: la de un primer ministro saltando y cantando junto a sus compatriotas para intentar empujar a su selección hacia la victoria.