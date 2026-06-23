Portugal vs Uzbekistán, EN VIVO, Grupo K del Mundial
Acciones e imágenes del partido entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio Houston, Grupo K del Mundial
Portugal
00
Uzbekistán
POR COMENZAR
Las miradas están sobre Cristiano Ronaldo, que en el duelo ante el Congo tuvo tres remates, pero ninguno a portería
Los dirigidos por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo
Los lusos, que empataron en su debut, buscan el primer triunfo en el Mundial para pelear por el liderato ante la Uzbekistán de Fabio Cannavaro
¡Bienvenidos al partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K del Mundial!