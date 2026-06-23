Portugal vs Uzbekistán, EN VIVO, Grupo K del Mundial

Las miradas están sobre Cristiano Ronaldo, que en el duelo ante el Congo tuvo tres remates, pero ninguno a portería

Así es el 11 de Portugal y Uzbekistán

Así es el 11 de Portugal y Uzbekistán Captura de pantalla

Los dirigidos por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo

Los dirigidos por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo