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Portugal vs Uzbekistán, EN VIVO, Grupo K del Mundial

Acciones e imágenes del partido entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio Houston, Grupo K del Mundial

Por: Arturo López

Portugal - Uzbekistán
Portugal - Uzbekistán
Portugal - Uzbekistán
Portugal
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Uzbekistán
Portugal - Uzbekistán
POR COMENZAR

Las miradas están sobre Cristiano Ronaldo, que en el duelo ante el Congo tuvo tres remates, pero ninguno a portería

Así es el 11 de Portugal y Uzbekistán
Así es el 11 de Portugal y UzbekistánCaptura de pantalla
Los dirigidos por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo
Los lusos, que empataron en su debut, buscan el primer triunfo en el Mundial para pelear por el liderato ante la Uzbekistán de Fabio Cannavaro

¡Bienvenidos al partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K del Mundial!

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