Luis Suárez se rinde ante Lionel Messi: "Es un placer verlo disfrutar su Mundial"

El delantero uruguayo Luis Suárez elogió el extraordinario momento que vive Lionel Messi con la Selección de Argentina durante el Mundial 2026, destacando tanto su rendimiento dentro de la cancha como la felicidad con la que está disputando lo que podría ser su última Copa del Mundo.

El atacante del Inter Miami resaltó que el capitán argentino atraviesa un torneo histórico, luego de alcanzar cinco goles en la presente edición y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 anotaciones acumuladas.

Sobran las palabras para definirlo como jugador, para definirlo como espectador. Me encanta, es un placer verlo jugar, verlo feliz, verlo que está disfrutando de su Mundial, con su Selección, que está rodeado de gente que lo apoya, que lo acompaña", declaró Luis Suárez.

Más allá de los logros deportivos, el uruguayo destacó la relación de amistad que mantiene con Messi, una de las más sólidas que ha dejado el futbol mundial durante los últimos años.

Para el exdelantero del Barcelona, ver a Lionel Messi disfrutar de la competencia es tan importante como los récords que continúa rompiendo con la camiseta de Argentina.

Para mí, que soy amigo de él y que lo conozco, verlo feliz y disfrutando del Mundial es lo más lindo", añadió Suárez.

Con actuaciones decisivas y una nueva marca histórica en su carrera, Messi continúa siendo el gran referente de la Selección de Argentina en el Mundial 2026, torneo en el que busca sumar otro capítulo memorable a su legado.