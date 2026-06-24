La eutanasia: bajo la lupa de la SCJN

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido abre la puerta para analizar su legalización en México. Ésta es la primera vez que el Máximo Tribunal del país acepta revisar un amparo para determinar si la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido viola la Constitución y los derechos humanos.

Esta noticia sorprendió a diversos sectores del país, sobre todo cuando se lleva más de dos décadas debatiendo sobre este tema, que genera polémica y división en la sociedad.

Tan sólo en las últimas cuatro legislaturas del Congreso se han presentado 23 iniciativas relacionadas con la eutanasia sin alcanzar ningún consenso entre las fuerzas políticas del país. Por el lado Legislativo, y sobre todo en la Cámara de Diputados, este tema siempre se ha ido a la “congeladora”.

Mientras que en el Ejecutivo se sabe que, a diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum sí está abierta a la posibilidad de que en México se legalice la eutanasia. Este tema hoy toma fuerza por el caso de Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal que impulsa la Ley Trasciende para legalizar la “muerte digna” en el país. Esta iniciativa plantea permitir que personas con enfermedades terminales o condiciones graves puedan decidir sobre el final de su vida, bajo un proceso regulado, voluntario y con supervisión médica.

La lucha de Samara no ha sido fácil. Ella presentó un amparo ante jueces contra diversos artículos de la Ley General de Salud, que penalizan la eutanasia y prohíben decidir sobre el final de la vida. Tras ser rechazado su amparo por una jueza en la CDMX, éste fue atraído por la SCJN, a petición de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo.

La importancia del fallo que emita la SCJN fijará precedente, porque si resuelve a favor de la activista y de que la Ley General de Salud sí viola derechos constitucionales, se podría abrir la puerta a la despenalización parcial de la muerte digna y del suicidio asistido en México. Y esto dependerá de la votación de los nueve ministros y ministras que integran el máximo tribunal del país. Todo parece indicar que la balanza se está inclinando a que la SCJN fije algún criterio novedoso en torno a la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida.

Ya lo hizo Colombia, convirtiéndose en un referente pionero a nivel mundial y en el único país de AL con esta figura. Le han seguido Holanda, Austria y Canadá. España lo ha hecho en casos individuales. Ahora tocará el turno a México. Ya veremos si este tema es atajado por la SCJN.

ABATELENGUAS

Del festejo al caos: los destrozos registrados en el Ángel de la Independencia durante la celebración por la victoria de México en el Mundial evidencian la falta de una reforma integral a la regulación del alcohol. La Red de Acción sobre Alcohol y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud señalaron a la industria alcoholera como una de las promotoras del consumo excesivo de alcohol a través de la publicidad en eventos deportivos. “Mientras el alcohol siga siendo barato, fácilmente accesible y promovido de manera masiva, las consecuencias seguirán repitiéndose”, señalaron.

BAJO EL MICROSCOPIO

Después de las manifestaciones por parte del personal de salud de los hospitales psiquiátricos de la Secretaría de Salud y las protestas que también se tuvieron por parte de médicos residentes del Hospital Infantil “Federico Gómez”, el comisionado de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialización, Carlos Hinojosa, anda muy activo visitando diversos hospitales e institutos para “desactivar bombas”. Hace poco estuvo en el Instituto Nacional de Pediatría, donde habrá renovación de la Dirección General. Actualmente, está al frente Mercedes Macías Parra, quien termina su gestión, aunque puede volver a repetir en el cargo para el periodo 2026-2031.