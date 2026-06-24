Frentes Políticos/ 24 junio 2026

1. Celebraciones. La presidenta Claudia Sheinbaum llegará a los 64 años de edad con agenda intacta y pastel anunciado para compartir con la prensa en la mañanera de hoy. La coincidencia con el duelo de México ante Chequia convierte esta fecha en episodio público, con cumpleaños, Mundial y conversación nacional, mezclados en la misma escena. Desde temprano habrá felicitaciones, rebanadas y cámaras; por la noche, la atención migrará a la cancha. El equipo de Javier Aguirre buscará algo inédito para el futbol mexicano, tres triunfos consecutivos en una Copa del Mundo. Hay regalos que llegan envueltos; otros, se juegan 90 minutos.

2. Indefensos. En Oaxaca, la violencia no toca la puerta del poder local; entra, dispara y se retira sin prisa. El gobernador Salomón Jara acumula explicaciones al mismo ritmo que los ataques. José Alberto Martínez Luna, expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, sobrevivió a una emboscada que dejó un muerto y un herido; días antes, Isidro César Figueroa, el actual presidente municipal, fue atacado, y la cadena siguió con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, y de Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije. Operativos sobran. Resultados, no. Fallas mortales sobre Oaxaca.

3. Pobres pobres. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, recibe una estadística que difícilmente admite celebración. El reporte del Inegi, bajo la presidencia de Graciela Márquez Colín, registra que la pobreza laboral avanzó de 33.2% a 34.8% en un año, al tiempo que la entidad perdió 13 mil puestos de trabajo y elevó su tasa de desocupación. El dato más áspero no está en los porcentajes, sino en la persistencia, pues seis de cada diez trabajadores carecen de prestaciones básicas. En Campeche, el empleo se adelgaza y el ingreso pierde fuerza en sectores relevantes. Las cifras hablan y le dicen a la gobernadora que por ahí no es.

4. Costumbres. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, descubrió que el problema no era la fiesta, sino lo que quedó después. Tras las 40 toneladas de basura abandonadas por los aficionados, la capital lanzó una campaña para evitar que cada triunfo termine convertido en alfombra de desperdicios. Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente local, apuesta por reciclaje, la economía circular y cientos de contenedores. La comparación llegó desde Monterrey, donde Samuel García, gobernador de Nuevo León, repartió bolsas para acompañar la disciplina japonesa. El reto no es llenar plazas, es vaciarlas con civilidad.

5. Respaldo. La presentación del Plan Rector de Gestión 2026-2029 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México abrió una escena de sincronía institucional que proyecta orden en tiempos de exigencia pública. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, ofreció respaldo a una ruta asentada en austeridad, transparencia y rendición de cuentas; Luis Eduardo Gómez, presidente del Tribunal, respondió con una convocatoria a cerrar filas alrededor de una justicia accesible. El cambio en el Poder Judicial camina. Esperemos que esta cercanía prometida llegue antes que la mala costumbre burocrática. Ése será el termómetro real.