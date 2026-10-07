Cristiano Ronaldo y el emotivo mensaje a Messi: "Todo mi respeto" 

Después de todo lo vivido en el Estadio Monumental con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el astro escribió un último mensaje en sus redes sociales y algo que nadie esperaba: Cristiano Ronaldo le contestó con unas emotivas palabras.

En primera instancia, Leo enfatizó estar agradecido de haber vivido algo especial ayer ante su gente.

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, escribió.

Y aprovechó para volver a dar las gracias a toda la hinchada que siempre lo apoyó y sobre todo, a su familia que estuvieron ahí.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, sentenció.

Cristiano Ronaldo le dedica mensaje a Messi tras su retiro con Argentina

Pero eso no fue lo más destacado de ese mensaje, sino quién le respondió. Cristiano Ronaldo se tomó el tiempo para contestarle y dejarle unas gratas palabras a Messi.

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, se lee.

Así como lo colocó, CR7 mostró un gran respeto a la carrera que hizo el astro argentino con la Albiceleste. Aunque muchos aficionados sigan creyendo que existe una rivalidad entre ambos, ellos siguen mostrando una gran admiración el uno por el otro.