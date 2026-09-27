¡El fin de una era! Tras 18 años, Cristiano Ronaldo no juega con Portugal

Portugal se alzó con una victoria por 2-1 ante Noruega en Oslo, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones. Joao Félix y Goncalo Ramos (x2) fueron los héroes, mientras que Erling Haaland descontó para los nórdicos.

El resultado, sin embargo, quedó en segundo plano. La noticia del partido fue que Cristiano Ronaldo, convocado y disponible, no vio un solo minuto por decisión del seleccionador Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo observó desde la banca el triunfo de Portugal sobre Noruega REUTERS

Cristiano Ronaldo no juega con Portugal tras 18 años

Que Cristiano Ronaldo no jugara ni un minuto con Portugal no es un detalle menor: el episodio ha pasado a la historia de la selección.

En partidos oficiales no ocurría desde el 15 de junio de 2008, cuando, ya clasificado para Cuartos de la Eurocopa, Luiz Felipe Scolari lo dejó en el banquillo ante Suiza.

Entonces Portugal perdió 2-0 en Basilea. Desde aquella noche hasta este domingo en el Ullevaal Stadion transcurrieron 18 años y 6 mil 678 días.

En 2024 también ocurrió esto. El 8 de junio de aquel año, Ronaldo tampoco saltó al campo ante Croacia, sin embargo, aquel fue un partido amistoso.

Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y, salvo lesiones o descansos puntuales acordados, ha sido titular o ha entrado desde el banquillo en prácticamente todos los compromisos serios.

DT de Portugal afirma que Cristiano estaba para jugar

Jorge Jesus no eludió el tema al término del partido. El seleccionador dejó claro que la ausencia no respondió a un problema físico.

No fue para protegerlo en términos físicos, porque él estaba en condiciones para jugar el tiempo que yo quisiera”, dijo.

El técnico reconoció incluso que había pactado su entrada. “Hasta había combinado con él de entrar en la última media hora: ‘voy a meterte en el juego’. Pero el partido no pedía eso”, explicó.

La decisión, insistió, fue táctica y no un recado. “Fue opción. No pensé que era el momento ideal; necesitaba un jugador con otras características, pero eso no quiere decir que esté fuera de las opciones, al contrario”.