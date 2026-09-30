Mazazo para Hansi Flick: Raphinha se lesiona con Brasil y enciende las alarmas en el FC Barcelona

El FC Barcelona ha entrado en un estado de alarma absoluta tras confirmarse que el delantero Raphinha abandonó de urgencia la concentración de la Selección de Brasil. El atacante se vio obligado a regresar de forma anticipada a España luego de que los servicios médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le detectaran un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.

La preocupación se encendió de inmediato en las oficinas del Camp Nou, donde temen perder a su máximo referente ofensivo en el inicio del tramo más exigente de la temporada en LaLiga.

El contratiempo físico se produjo durante el partido amistoso celebrado en Brisbane, donde la escuadra de Brasil se impuso por 4-2 a Australia. El extremo azulgrana, quien atraviesa un momento brillante con 14 goles anotados en el arranque del curso, fue titular e incluso convirtió un gol de penalti en el minuto 45.

Sin embargo, antes de llegar al descanso, el jugador sintió intensas molestias en la pierna derecha. Aunque el seleccionador brasileño prefirió sustituirlo en el entretiempo por mera precaución, las pruebas de imagen posteriores confirmaron la presencia del edema, obligando al cuerpo técnico a liberarlo de la convocatoria para el compromiso frente a India.

Raphinha se ha convertido en el mejor centrodelantero de esta temporada en el futbol europeo; ya cuenta con 14 dianas en todas las competiciones. AFP

El preocupante historial de lesiones de Raphinha

En el seno del conjunto barcelonista reina la inquietud debido a que es la tercera ocasión consecutiva en el año que el extremo cae lesionado de la misma zona muscular (el isquiotibial del muslo derecho) defendiendo la camiseta de la Canarinha:

Marzo de 2026: Sufrió una lesión en el bíceps femoral en un amistoso ante Francia disputado en Boston, lo que provocó una baja de cinco semanas y le impidió jugar los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid.

Sufrió una lesión en el bíceps femoral en un amistoso ante Francia disputado en Boston, lo que provocó una baja de cinco semanas y le impidió jugar los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Junio de 2026: Durante la Copa del Mundo de Norteamérica, volvió a recaer del muslo derecho en la fase de grupos frente a Haití, perdiéndose el resto del torneo donde Brasil cayó eliminado en octavos de final ante Noruega.

Durante la Copa del Mundo de Norteamérica, volvió a recaer del muslo derecho en la fase de grupos frente a Haití, perdiéndose el resto del torneo donde Brasil cayó eliminado en octavos de final ante Noruega. Septiembre de 2026: El episodio de este martes en Brisbane, donde el edema leve lo obliga a volver a Cataluña para someterse a nuevos exámenes con los médicos del club.

Para el estratega Hansi Flick, el brasileño es una pieza indispensable y su evolución será clave de cara al Clásico liguero frente al Real Madrid programado para el próximo 25 de octubre.