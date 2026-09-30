Cristiano Ronaldo: todos los récords de CR7 con Portugal

El comandante abandonó a su escuadrón antes de una posible prueba final. Esta mañana se confirmó que Cristiano Ronaldo rompió concentración con la selección de Portugal, esto tras no disputar minutos ante Noruega y ser notificado sobre su suplencia ante Dinamarca en la UEFA Nations League.

El portugués fue titular en la victoria de su equipo por 1-0 ante Gales en el arranque de la Nations League, aunque su participación dejó muchas dudas, ya que, además de no entrar mucho en contacto con la pelota, protagonizó una de las peores fallas de la semana.

Atrás quedaron aquellos años donde la escuadra lusitana dependía de lo que el futbolista del Al Nassr hiciera en ofensiva; hoy, con una de sus mejores generaciones, pueden darse el lujo de deslindarse de Cristiano y seguir siendo un equipo competitivo, tanto con Goncalo Ramos como con Joao Felix y Rafael Leao como sus relevos naturales.

Números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo en las eliminatorias mundialistas para la Copa del Mundo 2026l Reuters

Con su selección el cinco veces ganador del balón de oro anotó 146 goles en 234 partidos jugados, participó en seis Copas del Mundo en las cuales marcó al menos un gol en todas ellas, seis Eurocopas y cuatro Nations League; además presume ser:

Máximo goleador de Portugal: 146 goles.

Máximo goleador histórico del futbol internacional masculino: 146 goles.

Máximo goleador en la historia de la Eurocopa: 14 goles.

Máximo goleador en eliminatorias de Eurocopa: 41 goles.

Máximo goleador en eliminatorias mundialistas: 41 goles.

Máximo goleador portugués en Mundiales: 9 goles.

Récord de más hat-tricks con una selección masculina: 10.

Primer jugador en marcar en seis Mundiales.

Jugador con más participaciones en Eurocopas: 6.

Su impacto en los títulos

Cristiano Ronaldo no sólo es el máximo goleador de Portugal; también ha estado presente en los tres títulos que la selección ha conquistado en su historia. Fue capitán en la Euro 2016, el primer gran trofeo internacional del país, y aunque una lesión temprana en la final lo obligó a abandonar el partido en el minuto 10, lideró al equipo durante el torneo.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras lesionarse en la final de la Eurocopa 2016 Reuters

Tres años después, en la Nations League 2019, firmó un triplete en la semifinal ante Suiza para llevar a Portugal a la final y posteriormente levantar el trofeo. En 2025, ya con 40 años, volvió a marcar en la semifinal contra Alemania y en la final ante España, convirtiéndose nuevamente en una pieza decisiva para la conquista del segundo título de Nations League.

Su saldo pendiente con la selección siempre será la Copa del Mundo en la que a pesar de haber marcado 11 goles en 27 partidos, solamente uno fue en partido de eliminación directa; el cual lo marcó en la más reciente edición de 2026.