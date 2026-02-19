Cristiano Ronaldo jugaría en Puebla un partido amistoso ante Chile antes del Mundial 2026

El camino de la Selección de Portugal hacia el próximo Mundial podría ofrecer a los aficionados mexicanos una segunda oportunidad de mirar a Cristiano Ronaldo luego de que la Selección Chilena estaría cerca de cerrar un partido contra la representación europea en Puebla.

Según los últimos reportes, Chile tendría prácticamente cerrado un acuerdo para medirse ante Portugal el 8 de junio, esto según información de La Tercera.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aclaró que el duelo con la Selección de España nunca estuvo confirmado al cien por ciento debido a desajustes en el calendario y múltiples ofertas económicas que los ibéricos recibieron.

El partido con Chile sería el último de preparación para Portugal esperando asimilar las condiciones que encontrará ante Colombia en el grupo K. Antes de encarar a Chile, el equipo de Cristiano Ronaldo jugarían otro amistoso ante Arabia Saudita el 4 de junio en sede por confirmar.

El reencuentro con una potencia europea

La oficialización del encuentro ante el combinado luso ha quedado supeditada a la firma final del contrato, un trámite que se espera concretar en las próximas horas. De ratificarse, Chile se vería las caras nuevamente con los portugueses tras nueve años de ausencia; la última vez que chocaron fue en la épica semifinal de la Copa Confederaciones 2017.

Por ahora, Cristiano Ronaldo es esperado en México para la gran reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo en un partido que se disputará en la noche, con un inmueble del que la gente tiene dudas pueda estar al 100 por ciento de los trabajos de remodelación, los cuales aún no se han concluido, pero se espera estén listos para el partido inaugural ante Sudáfrica.

De esta forma, Ronaldo podría tener dos partidos en territorio mexicano y, con ello, ampliar la posibilidad de sus fanáticos de observarlo en lo que será su último Mundial.