Bernardo Silva abrió debate de la tarjeta roja de Messi; Cristiano reclamó

Bernardo Silva vio pronto la tarjeta amarilla por una falta sobre el delantero del Congo, Yoane Wissa, por lo que abrió el debate entre aficionados por si era tarjeta roja para el seleccionado de Portugal, poniendo ejemplo lo que se originó con la jugada de Lionel Messi, que desató la polémica por si era o no expulsión.

A los 13 minutos del Portugal contra Congo en el Estadio Houston, Bernardo Silva se barrió e impactó la pierna izquierda del delantero del Congo.

Bernardo Silva se llevó la amarilla Reuters

El árbitro central, Abdulrahman Al Jassim, le mostró cartón preventivo, lo que originó un reclamo de Cristiano Ronaldo.

En redes sociales, algunos aficionados compartieron tomas de la entrada de Bernardo Silva y lanzaron varios comentarios:

“Ahora, ¿cómo es que Bernardo Silva no se llevó tarjeta roja aquí?”.

El árbitro central, Abdulrahman Al Jassim, le mostró cartón preventivo, lo que originó un reclamo de Cristiano Ronaldo Reuters

“Para mí no es roja como tampoco la de Messi, pero bueno ustedes son así”.

“Hoy Bernardo Silva metió una patada mucho peor y ¿allí no piden roja no?”.

“Bernardo Silva recibió una tarjeta amarilla. Aunque pareció bastante duro, el contacto se consideró que no cumplía con los criterios para una tarjeta roja porque Bernardo tocó el balón primero y no usó fuerza excesiva en la entrada”.

A los 31 minutos del partido entre Argentina y Argelia, Lionel Messi disputó el balón y en la jugada se llevó al defensor argelino, por lo que para algunos era una expulsión.