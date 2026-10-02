Federación Portuguesa intenta solucionar la relación con Cristiano Ronaldo

Luego del sorpresivo adiós de ‘CR7’, la selección lusitana venció a domicilio (2-4) a su similar de Dinamarca. Sin embargo, la victoria deja un sabor agridulce debido al sorpresivo adiós de su máxima leyenda y es por esa razón que la FPF (Federación Portuguesa de Futbol) ya trabaja para limar asperezas con Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información publicada por Marca en España, los altos mandos del futbol portugués están intentando tener acercamiento con Cristiano para comenzar a solucionar los problemas que lo llevaron a abandonar la selección.

Jorge Jesus reconoció hace una semana el impacto comercial que tendría el equipo sin Cristiano Ronaldo REUTERS

Hay que recordar que las diferencias que llevaron a Ronaldo a abandonar la concentración del equipo fueron solamente con el entrenador Jorge Jesus, por lo que la relación con los directivos no es del todo mala. Inclusive se reporta que miembros de la FPF lo siguieron hasta el aeropuerto intentando detener su partida.

Hasta el momento no se tiene más información al respecto. La propia FPF y todos los jugadores, así como el cuerpo técnico de la selección, han decidido guardar silencio respecto al tema para no generar más controversias.

¿Cristiano se retira para siempre de Portugal?

Diversas versiones señalan que el adiós de Cristiano Ronaldo de Portugal no solo es para esta Fecha FIFA, sino que el futbolista habría tomado la decisión de no jugar más para su selección y retirarse de manera definitiva del combinado luso.

Es por esa misma razón que la Federación está intentando fungir como mediadora e intentar solucionar las diferencias entre el jugador y entrenador, pues a sus 41 años de edad Cristiano Ronaldo aún es considerado un miembro importante en Portugal.

Lo que pudo ser un detonante fueron las palabras del técnico Jorge Jesus en conferencia de prensa AFP

¿Qué sigue para Portugal sin Cristiano Ronaldo?

Por el momento a Portugal aún le resta un partido más por disputar. Los lusitanos recibirán a Noruega el próximo domingo 4 de octubre y después romperán filas, aunque no por mucho tiempo.

La próxima Fecha FIFA está agendada para el mes de noviembre y serán días clave para saber como se ha continuado desarrollando este drama y si es que Cristiano vuelve o no con Portugal.