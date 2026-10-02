Arturo Vidal defiende a Cristiano Ronaldo y critica a Jorge Jesús: “Es una vergüenza”

La situación de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal continúa generando reacciones en el mundo del futbol. El delantero portugués abandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca, en medio de diferencias relacionadas con las decisiones del entrenador Jorge Jesús.

Aunque Portugal consiguió una victoria de 4-2 sobre Dinamarca, la salida de Cristiano Ronaldo se mantiene como uno de los principales temas de conversación alrededor del combinado portugués.

Uno de los futbolistas que se pronunció sobre la situación fue Arturo Vidal, quien respaldó públicamente a Cristiano y cuestionó la manera en la que se manejó el episodio.

El actual jugador de Colo-Colo consideró que un futbolista de la trayectoria y relevancia de Cristiano Ronaldo merece un trato especial por todo lo que ha aportado a la Selección de Portugal.

Lo de Cristiano, de verdad, es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano, que está entre los cuatro mejores de la historia, luego cada uno lo pondrá el primero, segundo, tercero, pero está entre los mejores, que salga así de la selección, es muy feo”, declaró Vidal.

Arturo Vidal cuestiona a Jorge Jesús

El mediocampista chileno también dirigió sus críticas hacia Jorge Jesús, al considerar que la postura del entrenador después de lo ocurrido dejó una mala imagen y evidenció, desde su perspectiva, una falta de consideración hacia Cristiano Ronaldo.

Vidal destacó además la importancia que ha tenido el delantero para Portugal y su papel en el crecimiento de la selección como una de las principales potencias del futbol internacional.

A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Creo que el entrenador se equivoca. Es el jugador que le ha dado todo a Portugal, la ha colocado entre las mejores selecciones del mundo”, añadió el chileno.

Vidal respalda la decisión de Cristiano Ronaldo

Finalmente, Arturo Vidal señaló que Cristiano Ronaldo tiene derecho a tomar sus propias decisiones respecto a su futuro con la Selección de Portugal y reiteró su respaldo al delantero portugués.

Las declaraciones del futbolista chileno se suman a las distintas reacciones que ha provocado la situación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, en un episodio que continúa generando repercusión en el futbol internacional.