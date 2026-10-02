Rodrigo Huescas supera terrible lesión y jugará con el Copenhague ante 50 mil personas

Rodrigo Huescas está de regreso. El futbolista mexicano volverá a disputar un partido con el Copenhague de Dinamarca después de casi un año alejado de las canchas por una lesión.

El conjunto danés confirmó a través de sus redes sociales que Huescas jugará el domingo 4 de octubre ante el Hamburgo de Alemania, en un partido amistoso que marcará su esperado regreso al terreno de juego.

El lateral mexicano se lesionó el 1 de octubre de 2025, durante el partido de la Champions League frente al Qarabağ. Desde entonces, el jugador de 23 años ha trabajado para recuperarse y volver a competir con el equipo.

Ahora, después de un largo proceso de recuperación, Huescas podrá volver a sentirse futbolista dentro de una cancha.

He jugado al futbol toda mi vida, y la temporada pasada me perdí muchos partidos importantes y no pude ayudar al equipo en los momentos difíciles. Pero ahora por fin estoy de vuelta, y solo queda mirar hacia adelante”, expresó el mexicano, de acuerdo con declaraciones publicadas por el Copenhague.

Rodrigo Huescas, listo para volver con el Copenhague

Durante su recuperación, el mexicano contó con el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico del conjunto danés, algo que destacó antes de su regreso.

Tengo muchas ganas porque mis compañeros me han apoyado mucho durante este periodo difícil. Me han ayudado muchísimo, incluso después de volver a entrenar, y estoy deseando volver a ayudarles”, señaló Huescas.

El regreso tendrá además un escenario especial. Huescas volverá a jugar ante cerca de 50 mil aficionados en Hamburgo, en un partido que significará el cierre de una larga espera para el futbolista mexicano.

He echado de menos estar en el campo y ya quiero jugar. Estoy muy emocionado y feliz de estar de vuelta”, sentenció.

De esta manera, Rodrigo Huescas volverá a la actividad después de un año marcado por la lesión y buscará recuperar progresivamente su lugar con el Copenhague.