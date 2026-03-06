Cristiano Ronaldo deja Arabia y se va a España para rehabilitarse

El jugador Cristiano Ronaldo dejará Arabia Saudita para viajar a España, con la finalidad de someterse a una rehabilitación tras sufrir una lesión en el tendón de la corva. Con ello, aumentan las dudas de su participación en el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal en la reinauguración del mítico Estadio Azteca del 29 de marzo, previo al Mundial 2026.

“Tras examinar la lesión de Ronaldo, quedó claro que necesita un periodo de descanso y tratamiento, por lo que decidimos enviarlo a España”, indicó Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo se perderá los próximos dos partidos con el Al-Nassr Reuters

Los servicios médicos del equipo saudí indicaron que Cristiano Ronaldo no podrá participar en los próximos dos partidos: ante Neom Sports (mañana) y Al-Khaleej (14 de marzo).

Hace unos días, diversos reportes en redes sociales coincidieron en que el avión de Cristiano Ronaldo había salido de Arabia Saudita, pero sin confirmar si iba el luso abordo y su familia. Después, el Al-Nassr publicó imágenes del portugués en las instalaciones del club.

Aumentan las dudas de la participación de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca Reuters

En un reporte anterior, el equipo saudí detalló lo que tenía Cristiano Ronaldo. El reporte indicó que un problema muscular en los isquiotibiales le provocó dolor en la zona de la rodilla, con lo que encendió las alarmas de su participación para el amistoso contra México. El delantero comenzó con su programa de rehabilitación. Después, el Al-Nassr detalló que el problema era más grave de lo esperado.

Cristiano Ronaldo se lesionó el pasado 28 de febrero de 2026, cuando al minuto 81 sintió un fuerte tirón tras una intensa disputa por el balón. El jugador había realizado un giro brusco al impactarse contra un rival y no pudo mantenerse de pie en la cancha. Las cámaras de televisión captaron los gestos de dolor que hizo el portugués al abandonar el campo. En ese mismo partido, el capitán del Al-Nassr falló un penal.

Cristiano Ronaldo se lesionó a finales del mes de febrero Reuters

CRISTIANO RONALDO ENVUELTO EN EL CONFLICTO DE MEDIO ORIENTE

El conflicto en Medio Oriente llevó a suspender varios partidos de diferentes deportes por la inestabilidad política y el cierre del espacio aéreo. Por lo mismo, tres árbitros estuvieron varados en Qatar, pero finalmente ya iniciaron su regreso a México.

En el más reciente informe, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, advirtió que la situación en Medio Oriente podría “salirse de control” en un contexto de guerra que abarca a varios países. “Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”, dijo. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra.

Por su parte, Irán indicó que disparó una nueva salva de drones y misiles contra Israel. También señalaron que un petrolero estadunidense fue atacado, además de sistemas de radas de EU en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar.