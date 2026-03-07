Russell se dijo sorprendido por la pole en Australia y admite temor para la carrera

No fue una sorpresa, se sabía que Mercedes tenía el mejor coche para la nueva reglamentación técnica, pero la ventaja de George Russell al llevarse la pole position para el Gran Premio de Australia, la octava de su carrera, con un tiempo de 1:18.518s dejó en claro que las flechas de plata son los claros favoritos, en especial cuando Kimi Antonelli se quedó con la segunda posición con un coche reconstruido tras su accidente en la FP3.

A pesar de la euforia por el resultado, Russell mantiene los pies en la tierra. La complejidad de los nuevos monoplazas de 2026 ha transformado tareas que antes eran rutinarias en auténticos ejercicios de equilibrismo técnico.

Russell atribuyó gran parte de su éxito a las condiciones climáticas de Melbourne, que jugaron a favor del diseño del W17 cuando la temperatura del asfalto comenzó a descender durante la tarde.

“Fue un gran día, sabíamos que había mucho potencial en el coche, pero hasta que llegamos a este primer sábado de la temporada, nunca se sabe”, admitió Russell. “Pero realmente cobró vida esta tarde, especialmente cuando las temperaturas de la pista bajaron; sabemos que solemos favorecer esas condiciones. Estoy emocionado por la carrera de mañana y creo que puede traer un espectáculo bastante emocionante”.

El británico también dedicó palabras de reconocimiento a sus mecánicos, quienes trabajaron a marchas forzadas para reparar el coche de Antonelli tras su choque en la FP3: “También estoy muy feliz de tener a Kimi aquí a mi lado, porque ha sido un trabajo muy duro de todo el equipo para entregar este coche. Hicieron un trabajo increíble en el garaje hoy. En general, fue un día muy bueno”.

El desafío de 2026: "No sabemos qué va a pasar"

Lo más llamativo de las declaraciones de Russell fue su advertencia sobre la fragilidad operativa del nuevo reglamento. Factores como la gestión de la batería, el giro del turbo y la temperatura del motor han convertido los procedimientos básicos en un campo minado.

“Muchas de las cosas sencillas que ocurrían en el pasado, como las salidas de carrera o las paradas en boxes, son muchísimo más desafiantes con estos nuevos coches”, afirmó el poleman. “Nuestro objetivo ahora es simplemente llegar a la meta, porque, sinceramente, no sabemos qué va a pasar”.