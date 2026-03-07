"Será un caos": "Checo" Pérez lanza advertencia para la carrera en Australia

Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Australia de la F1 2026, una situación que él mismo esperaba ante el debut de Cadillac. A pesar de esto, el mexicano indicó que el domingo existen posibilidades de poder dar un paso adelante y seguir recolectando información vital para el desarrollo del proyecto.

“Checo” Pérez estuvo limitado en el tiempo de simulación en pista en cuanto a sesión de clasificación, luego de que en la tercera práctica libre apenas pudo rodar un giro tras la bandera roja provocada por Andrea Kimi Antonelli. Desde ese momento, el tapatío señaló que sabía que la primera calificación con Cadillac sería difícil.

“Fue una sesión muy complicada para nosotros, porque antes de la calificación no dimos ninguna vuelta, así que creo que hicimos los procedimientos correctos en cuanto a maximizar lo que teníamos en el coche”, indicó en la zona de medios.

“Obviamente, en los tiempos de vuelta, está claro que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo enorme para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero sí, todo esto ya está hecho. Y ahora necesitamos ver los tiempos de vuelta, y tenemos mucho que encontrar”, expresó el tapatío, quien sabía que sería complicado, pero sus palabras dejan ver que el reto fue mayor a lo esperado.

A pesar del resultado, “Checo” Pérez encontró un poco de luz: “Estoy contento con el equilibrio. Estoy contento con la vuelta, con los procedimientos. Así que, sí, paso a paso. Y lo único que puedo pedir para mañana es hacer lo mismo y tener una carrera sólida”.

De cara a la carrera del domingo, Pérez recordó que el Albert Park siempre ofrece competencias que pueden abrir oportunidades para avanzar y, aunque no mencionó la zona de los puntos, sí considera que pueden escalar en el tablero.

“Espero que mañana podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que mañana será un caos”, concluyó el mexicano.